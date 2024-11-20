中評關注：藍軍拿“富豪部長”開刀　拚反攻

“經濟部長”郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北11月20日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團19日出招，先由黨團總召傅崐萁在質詢時揭露台“經濟部長”郭智輝疑似將名下科技公司股票移轉給兒子，接著藍黨團還將組成“郭智輝調查委員會”，調查此一爭議，一套組合拳打下來，在藉由猛攻郭智輝反擊綠營。



郭智輝原為崇越公司董事長，接任“經濟部長”前就卸下所有崇越的職務。崇越公司主要業務為代理銷售半導體、LCD等之生產設備，以及積體電路、光纖通訊之光電材料，還有晶圓廠製程系統、測試系統、無塵室系統等。最新市值新台幣583億元，股價309元。



依照《公職人員財產申報法》規定，政務官名下財產應辦理信託，傅崐萁19日質詢時指出，郭智輝出任“部長”之前就轉讓名下所有的崇越股票，但竟然用自己的小孩當人頭，轉到郭兒子名下的公司，以此規避財產申報。郭智輝則當場否認，並表示自己都是依照規定申報。



過去一段時間以來，國民黨雖然掌握“立院”多數優勢，但在輿論戰場上卻難以與綠營抗衡，陷於挨打局面。其中一項關鍵在於，綠營擅於挑選有戰力的藍委進行單點猛攻，大力抹黑、抹紅，甚至醜化，將之打趴在地難以發聲。



包括最常與民進黨槓上的藍委徐巧芯、陳玉珍以及翁曉玲，前段時間都遭到綠營逐個猛攻，例如徐巧芯被親綠媒體爆料大姑涉及詐欺案，陳玉珍盼修“離島建設條例”打造金門自貿區，也被抹紅成是替大陸資本開後門，被稱是“陳三桂”。



至於翁曉玲研擬修改《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，刪除通稱的“吳斯懷條款”，避免退將赴大陸參與慶典或活動時因禮儀行為受到處罰被剝奪月退俸，這也遭到綠營抹紅攻勢，最後不得不退讓，暫緩提案。