藍綠選罷法鏖戰　綠委奪內委會主席台成功

綠委成功占領內委會主席台。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼揚言明年將發動大罷免中國國民黨籍“立委”，“立法院”內政委員會20日審查公職人員選舉罷免法修正草案，一大早5點半就有民進黨籍“立委”排隊，8點成群結隊成功占領主席台，並集結大喊“不修選罷法，我要審預算！”欲阻擋國民黨“立委”提出的提高選罷法修法版本。



民進黨今年發動罷免國民黨籍基隆市長謝國樑失敗後，未善罷甘休，揚言明年將發動大罷免藍委潮，臉書、Threads、Line群組社團都已相繼成立多位藍委的罷免群。



國民黨“立法院”黨團、藍委許宇甄提出提高選罷法門檻版本，第75條公職人員當選後一年內，除了現行的不能罷免，連罷免連署與提議都不行，罷免門檻票數必須大於當選票數1票才能成功。再來是第90條，罷免通過門檻，從原本的“雙門檻”（同意罷免票大於不同意罷免票，且同意票需達原選舉區選舉人總數4分之1以上）修正為“三門檻”（同意罷免票大於不同意罷免票，且同意罷免票數超過被罷免人當選得票數，同意罷免票數也需達原選舉區選舉人總數4分之1以上）。



民進黨“立法院”黨團不滿門檻過高，形同將罷免沒收，今日一早總動員到“立院”內委會，8點成功霸占主席台，由綠委蘇巧慧等人占領成功。內委會預計是9點要審查藍版本、許宇甄版本選罷法。內委會召委為綠委沈發惠、藍委徐欣瑩。



綠委們齊喊“不修選罷法，我要審預算！”目前過程平和，未見有藍委入內。國民黨團正在其他會議空間開甲級動員幹部會議。