選罷法修法混戰　藍綠甲動現場亂成一團

綠營佔據主席台。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會今日排審中國國民黨團提出的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，要求罷免票數必須高於該公職當初當選票數才算通過，藉此提高罷免門檻。藍綠兩黨今日皆甲級動員進行攻防，主席台一早就被綠營佔據，藍委則到場舉牌要求要開會，現場一片混亂。



國民黨團先前已提出過《公職人員選舉罷免法》第76條修正草案，要求連署時必須附上身分證影本並填入發證日期，讓連署條件變嚴。此版本目前已經送出委員會，等待國民黨籍“立法院長”韓國瑜召集朝野協商後，即可送交院會進行二讀、三讀。



此次國民黨團再度出招，提出《公職人員選舉罷免法》第90條修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度，今日於“立法院”內政委員會進行審查，今日輪值召委為國民黨籍徐欣瑩。



藍綠皆發動甲級動員進行攻防，不過委員會主席台一早就被綠營佔據，綠營舉牌要求“審查總預算，不要政治鬥爭”，並且高聲批國民黨“沒收罷免”、“害怕罷免”。



國民黨團則舉牌要求要開會，綠營當家鬧事，莫名其妙。



藍綠雙方相互叫囂，現場亂成一團。