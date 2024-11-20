陳正祺：美若對中加徵關稅　連帶影響台經貿

陳正祺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）台“經濟部次長”陳正祺今天在“立法院”表示，特朗普新政府執政後，倘對中國全面加徵60%關稅，並取消中國永久正常貿易地位，美中競爭態勢將加劇。部分台灣企業將因轉單效應受惠，促進台灣經濟貿易增長，但也將為全球貿易帶來不確定性，並為台灣經貿形成難以預測的連帶影響。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“外交部”、“國發會”、“經濟部”報告“美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響”並備質詢。“外交部長”林佳龍目前訪歐，由次長田中光出席，“經濟部”由次長陳正祺、“國發會”由副主委高仙桂出席。



陳正祺報告指出，特朗普新政府倘加大對全球關稅力度，並降低美國國內的稅收負擔，短期或將刺激美國經濟增長，亦可能因墊高美國進口成本，導致美國消費需求下降，影響全球產品對美出口，並可能引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加劇全球保護主義，使全球經濟將面臨更大不確定性。



陳正祺報告提到，台美經貿關係近年愈發緊密，自2018年美中貿易戰爆發，全球供應鏈重組，而後新冠疫情，及俄烏戰爭等國際局勢變化，更加速台美間的連結。2023年美國是台灣的第二大貿易夥伴，而台灣是美國的第八大貿易夥伴。投資部分，台灣對美投資案共90件，投資金額亦創新高達96.9億美元，不論件數或是金額均排名第一。