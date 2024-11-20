綠佔主席台　藍召委徐欣瑩在台下宣讀議事錄

綠委霸佔主席台杯葛議事，輪值藍召委徐欣瑩直接在台下請議事人員宣讀議事錄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會今日排審中國國民黨團提出的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，由於民進黨“立委”霸佔主席台杯葛議事，國民黨籍輪值召委徐欣瑩果斷出手，直接在台下請議事人員宣讀議事錄，在不上主席台的情況下宣布開會，瓦解綠營攻勢。



綠營現場高喊會議無效，不斷撲向議事人員試圖打斷宣讀。國民黨籍“立委”王鴻薇、徐巧芯以及無黨籍“立委”高金素梅緊緊圍住議事人員，順利完成宣讀，讓會議召開。



國民黨團先前已提出過《公職人員選舉罷免法》第76條修正草案，要求連署時必須附上身分證影本並填入發證日期，讓連署條件變嚴。此版本目前已經送出委員會，等待國民黨籍“立法院長”韓國瑜召集朝野協商後，即可送交院會進行二讀、三讀。



此次國民黨團二度提出修改《公職人員選舉罷免法》，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，進一步提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度，今日於“立法院”內政委員會進行審查。



宣布開會後，由於現場太過混亂，徐欣瑩只好先宣布會議休息，今日《公職人員選舉罷免法》修正草案是否會完成初審，還要看後續雙方的攻防而定。