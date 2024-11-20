洪孟楷質詢核能政策　代主委官腔官調引不滿

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷在今日“立法院”教育委員會的質詢中，不滿“核安會”代理主委張欣的答覆充滿“官腔”，未能針對核能政策的未來方向提供具體回應。洪孟楷批評，能源政策關係台灣2050淨零目標的達成，然而在核能議題上，“核安會”的態度顯得被動且模糊不清，他最後只能無奈得提醒，空汙造成的影響是全台人民都會接受影響。



核能安全委員會代理主委張欣20日應“立法院”教育及文化委員會邀請列席報告業務概況並備質詢。



洪孟楷首先質疑張欣以代理身份主持“核安會”已逾三個月，卻未有新任主委接任。他指出，依據相關規定，空缺滿三個月應儘速任命主委，並詢問張欣是否接到任何相關通知或安排。但張欣的回應顯得毫無具體內容，“這部分是‘行政院’的權責，我就是做好當下工作，尊重‘行政院’的決定。”



洪孟楷對此不滿說，“這種回答不但讓我們無所適從，連審預算都尷尬。如果之後換主委，審完才發現‘新郎新娘不是你’，豈不浪費時間？”



洪孟楷進一步指出，近期在國際氣候變遷會議（COP28）上，多國簽署核能三倍化宣言，顯示核能已成為全球能源轉型的重要工具。他提到，美國、歐盟等國正積極重啟核電計劃，但台灣卻陷於內部的矛盾與猶疑。他批評政府“既要核能又怕核能”的態度，甚至懷疑部分政策是為選舉考量。



張欣的回應則依舊保守，“核安會”的職責在於安全監管，能源政策不在我們的職權範圍。”這番話再次引來洪孟楷不滿，直接回嗆，“如果核能不安全，那過去40年的核電廠運作是否都在不安全下進行？如果安全，為什麼現在又以安全為借口拒絕延役？”



張欣隨後以條文式的回答試圖解釋核能延役需五年提前申請、相關審查及設備更新的必要性，但洪孟楷直接打斷，“不要再照本宣科！國際上核電廠的延役經驗你們有研究過嗎？還是只抱著法條過日子，‘當一天和尚敲一天鐘’？”



針對政府倡議的“新核能”，洪孟楷要求張欣解釋其具體內涵。張欣回答，“新核能包括進步型反應器、小型模組化反應器（SMR）及核融合技術，目前仍處於研究階段。”然而洪孟楷再度質疑，“核安會”是否有相關研究與計劃。張欣回應，明年度編列1543萬元新台幣研究預算，另有7000萬元用於核融合技術。



洪孟楷對此不以為然，嘲諷地說，“三兆總預算中只編列1500多萬，這樣的投入，核能研究如何能與國際接軌？難道核能不是我們減碳的核心選項之一嗎？”



在質詢最後，洪孟楷呼籲“核安會”秉持專業，提供清晰的建議與方向。他認為，核能與再生能源並非對立，而是應共同發展以取代火力發電，減少空污對環境與健康的威脅，畢竟空汙是對全台人民的影響。他強調，當國際趨勢已不再反核，台灣應避免死守意識形態的“神主牌”，以專業態度面對能源轉型的挑戰。