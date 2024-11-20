不避嫌！郭智輝幫日本熊本招商藍委不忍了

郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北11月20日電／“行政院長”卓榮泰19日率相關部會報告台電追加預算撥補案。中國國民黨籍“立委”傅崐萁質疑，“郭智輝是台灣的‘經濟部長’？還是日本招商局長？台積電去熊本，竟然把上下游產業都帶去日本”。傅說，現在中美在打科技戰，科技含金量最高，這些人才都離開，台灣就空了，郭卻在幫日本熊本招商？郭智輝曾任董事長的崇越科技已經在熊本設公司，接任部長後又在幫熊本招商。對此，藍謝龍介19日表示，“當台積電不斷地在美國、日本、歐洲新加坡設廠的時候，這個護國神山就越來越護不了台灣了。



半導體材料通路大廠崇越科技是台積電重要供應鏈成員，最大客戶就是台積電，郭智輝已辭去崇越科技董事長職務。根據相關報導，崇越2022年就到日本東京設立據點，2023年8月成立的熊本營業所，就近服務客戶。



國民黨籍台北市議員游淑慧指出，“郭智輝在擔任這個官員的過程，不斷地去看台積電、瞭解台積電是要幹嘛呢？我是覺得最好避嫌一下”。



根據《中時新聞網》報導，謝龍介19日在政論節目《少康戰情室》中表示，“當台積電不斷地在美國、日本、歐洲新加坡設廠的時候，這個護國神山就越來越護不了台灣了，在台灣的越來份量就會越輕”。同在該節目的來賓游淑慧說，郭智輝部長上任之後有非常多的爭議，等他從“經濟部”卸任之後就可以回到崇越科技半導體。



游淑慧點出，郭智輝在擔任這個官員的過程，不斷地去看台積電、瞭解台積電是要幹嘛呢？我是覺得最好避嫌一下，不要利用部長的身份，這麼多去瞭解台積電的工作會比較好。



郭智輝對此強調，他在6年前就卸任崇越科技董事長，也沒擔任董事，“其實我已沒有參與公司經營，雖然是我創業的，但我已卸任”。“經濟部”郭智輝辦公室則表示，郭智輝過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視。



郭智輝辦公室說明，郭對此不實指控深感遺憾，賴清德、卓榮泰邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。