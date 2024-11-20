藍委爆台駐外單位有霸凌　田中光：公正調查

藍委徐巧芯將申訴案件資料交給田中光（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）台“勞動部”近期傳出員工遭到上級霸凌自殺的案件引發軒然大波。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日質詢時也直接將駐沙特阿拉伯官員霸凌員工的檢舉函交給“外交部次長”田中光，並要求兩周內提出調查報告。田中光也答應說，檢舉信給他，會馬上回去處理，我們會公正調查不會護短。可以兩周內把一些事證先找到，調查結果可能需要一個月。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“外交部”、“國發會”、“經濟部”報告“美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響”，並備質詢。“外交部長”林佳龍目前訪歐，由次長田中光出席，“經濟部”由次長陳正祺、“國發會”由副主委高仙桂出席。



徐巧芯質詢提及，最近有幾件霸凌事件，“外交部”怎麼處理申訴？田中光表示，這和人權有關係，公務機關與私人機關都特別關注，“外交部”也不例外，他們有成立人事審查委員會，要有公平處理。



徐巧芯說，但是被霸凌者不敢具名檢舉，“勞動部”員工被霸凌是上司霸凌。她有收到檢舉，駐沙特阿拉伯張某某發生幾件事情。包括：濫用經費、當眾羞辱員工、違法解雇外籍僱員、強迫同仁自掏腰包買單、在禁酒國家強迫同仁一起喝酒等，這在國際上造成形象損害，希望次長可以明確查核。“外交部”可以直接調查，確認以上幾點些是真的，次長能否兩周內提調查報告。



田中光說，檢舉信給他，會馬上回去處理。



徐巧芯提及希望兩周內提供霸凌事件存在沙特阿拉伯的報告，田中光則說，我們會公正調查，不會護短，但兩周內他不能確定，兩周內把一些事證先找到，調查結果可能一個月，謝謝委員幫受害者發聲，會盡全力詳細公正調查。