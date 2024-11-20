藍委萬美玲痛斥“核安會”代主委態度嘻皮笑臉

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”萬美玲今日在“立法院”教育委員會的質詢時，不滿“核安會”代理主委張欣答詢內容官腔敷衍且缺乏專業與自信，多次答非所問。萬美玲多次痛批張欣毫無自信、不專業且回答空泛，並表達對張欣的領導能力深感憂心。最後萬美玲更語氣嚴厲斥責張欣今日的態度嘻皮笑臉她完全無法接受。



核能安全委員會代理主委張欣20日應“立法院”教育及文化委員會邀請列席報告業務概況並備質詢。



質詢一開始，萬美玲聚焦“核安會”主委懸缺已兩個月的問題，質疑代理主委張欣是否感受到來自高層對核電政策的壓力。張欣回答稱，未收到任何指示，也未被告知是否會被正式任命為主委。萬美玲不滿表示：“一艘船需要舵手，‘核安會’長期缺乏正式主委，怎麼可能不影響整體運作？”



張欣以“團隊齊心”化解批評，但萬美玲隨即反駁，指長期代理必然導致領導力薄弱，要求她面對問題，而非迴避。



針對“行政院長”卓榮泰近日對核電技術的開放態度表態，萬美玲直接提問：“這是否代表政府對核能政策的轉彎？”張欣卻多次以“政策屬‘經濟部’與院長職權”作答，迴避自身立場。萬美玲當場打斷：“我不是問院長的看法，是問你的專業判斷！不要再轉述別人的說法。”



當談到“核安會”碳14和碘129的檢測能力尚未建置，萬美玲再度追問：“檢測能力空窗期，如何保障民眾安全？”張欣未能正面回應，僅稱“定期取樣檢測”並重申國際標準，但無法提出具體措施。萬美玲憤怒地指責，“你的回答完全空泛，這樣如何讓民眾安心？”



張欣試圖解釋空窗期不會對健康安全造成重大影響，但仍遭萬美玲當場駁斥，“這些關鍵議題，你竟然毫無準備，還推給其他部門，這是多麼不專業的態度！”



針對韓國月城核電廠與日本福島核電廠洩漏事件，萬美玲批評“核安會”未主動揭露資訊，質疑是否有刻意隱瞞之嫌。張欣解釋因資訊有限尚在追蹤，但萬美玲怒斥，“即使資訊有限，也應向民眾說明，而不是完全不公開。”



質詢結束前，萬美玲痛批張欣的專業能力不足，缺乏自信，導致多次答詢避重就輕。她更嚴厲批評張欣的態度輕率，嘻皮笑臉讓人無法接受。