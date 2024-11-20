新竹綠議員再問黃國昌動向　邱臣遠重申挺高

邱臣遠今日到新竹市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日率領各局處首長到新竹市議會備詢，民進黨籍新竹市議員劉彥伶質詢時問邱，對外傳民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌可能在2026參選新竹市長的看法？邱則低調回應表示，他個人期待已退黨且遭停職的新竹市長高虹安二審能夠無罪，儘快回歸市府打拚市政。



新竹市議會今日舉辦第11屆第4次定期會總質詢，邱臣遠率領各局處首長到場備詢。民進黨籍新竹市議員連日來都相當關心黃國昌是否會在2026參選新竹市長的議題，劉彥伶今日質詢時再問邱對黃可能參選新竹市長的看法，和是否還是一樣希望高能回歸市府？



邱臣遠則僅低調回應指出，他現在的態度就是專心市政、認真工作，他個人還是期待高虹安二審能夠無罪，儘快回到市府團隊一起打拚市政。劉彥伶則認為，邱根本是逃避問題與實問虛答，因為通常一審有罪的話，二審幾乎沒有無罪的案例，所以她質疑民眾黨對2026新竹市長選舉根本沒有戰略布局和野心。



劉彥伶會後被問到民進黨籍新竹市議員連日來聚焦黃國昌參選議題是否有所擔憂？劉則強調，民進黨絕對沒有在怯戰，也歡迎黃放馬過來參選新竹市長，民進黨絕對可以提出一個相當優秀的人選應戰，民進黨非常有信心2026一定能贏回新竹市長選戰。