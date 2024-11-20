王鴻薇怒飆噁男趴身　洪申翰稱她故意往後倒

藍委王鴻薇指控綠委洪申翰趴在她身上。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）“立法院”內政委員會20日排審中國國民黨“立院”黨團提出的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，藍綠雙方爆發激烈肢體衝突。過程中，國民黨籍“立委”王鴻薇再控民進黨籍“立委”洪申翰故意趴在她的身上，直呼噁心；洪申翰也怒駁是王鴻薇故意往後倒，雙方出現推擠，宣讀的議事人員更被藍綠團團包圍、拉扯。



國民黨團先前已提出過《公職人員選舉罷免法》第76條修正草案，要求連署時必須附上身分證影本並填入發證日期，讓連署條件變嚴。此版本目前已經送出委員會，等待國民黨籍“立法院長”韓國瑜召集朝野協商後，即可送交院會進行二讀、三讀。此次國民黨“立委”許宇甄二度提出修改《公職人員選舉罷免法》，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，進一步提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度，今日於“立法院”內政委員會進行審查。



綠委一大清早4點半已排隊進入內委會，8點集結成功占領主席台。上午9點輪值召委、藍委徐欣瑩在藍委王鴻薇、許宇甄、張嘉郡、國民黨團書記長林思銘、無黨籍“立委”高金素梅陪同下進場。綠委王美惠、沈伯洋、洪申翰、陳亭妃、林楚茵、張雅琳等先是阻擋徐欣瑩等人靠近主席台，徐欣瑩隨後拿出幕僚遞給的麥克風，指出自己是今日的輪值召委，國民黨團喊“民進黨、怕開會”，民進黨團則反擊喊“國民黨，怕罷免！”



此時王鴻薇不滿洪申翰不斷靠近，2人積怨已久，在7月內委會排審選罷法、爆發藍綠激烈衝突時，王鴻薇就指控過洪申翰碰她胸部、大罵“賤人”，洪否認指王“有病”。王鴻薇今再指控洪申翰不斷往前趴在她的身上，直呼“噁心、口臭！”洪申翰氣得反擊“是妳往後倒的！”隨後王鴻薇拿手板擋住洪申翰，有其他綠委將手板扯破，王鴻薇直呼“有人拉我！”表情痛苦。



徐欣瑩隨後便請議事人員上前開始宣讀開會，綠委見狀上前要將議事人員及徐欣瑩的麥克風搶走，並也企圖搶議事人員手中的開會資料雙方出現激烈拉扯。



緊接著藍委大隊人馬張智倫、葛如鈞、丁學忠、徐巧芯、牛煦庭等人上前協助，將徐欣瑩、議事人員等帶離內委會，離開前林思銘一度被女性綠委黃捷、賴惠員、王美惠、吳沛憶等團團圍住，對林思銘進行拉扯、林更被推倒，徐巧芯、丁學忠上前救出林思銘，並反擊綠委等人。徐欣瑩宣布休息。綠委則繼續占領主席台。