陳正祺：台積電研發中心、先進技術會留台灣

台“經濟部次長”陳正祺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）台“經濟部次長”陳正祺今天回答“立委”質詢表示，任何企業到國外投資都需要“經濟部”與跨部會審查，當時同意台積電到美國設第二廠是經過詳細評估，二奈米在台灣是預計2025年投產，美國是2028年投產，台積電研發中心會在台灣，先進技術會在台灣，台積電在台灣擴廠速度遠高於其他地方擴廠速度。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“外交部”、“國發會”、“經濟部”報告“美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響”，並備質詢。“外交部長”林佳龍目前訪歐，由次長田中光出席，“經濟部”由次長陳正祺、“國發會”由副主委高仙桂出席。



中國國民黨“立委”黃仁質詢提到，台灣對美國貿易順差超過500億美元，會不會被特朗普政府盯上？制裁台灣？



陳正祺說，我們要跟美國說明貿易逆差有分健康逆差、不健康逆差，我們出口到美國都是幫助美國振興製造業創造就業機會，會形成互惠互利堅韌的供應鏈。他們要跟美方說明，數據也都看得到。



黃仁詢問，特朗普競選要加重關稅，因為是對大家增加10%關稅，因此對台灣不明顯嗎？陳正祺說，特朗普競選上的說法對全面性產品加增關稅。我們評估大家都立足點平等，以台灣競爭力不見得對我們不利。



黃仁說，我們是鴕鳥心態嗎？為什麼要被霸凌，應該要有因為對策，但美國加稅對美國本土有利，特朗普不會在乎台積電競爭誰輸誰贏，只是要讓外國企業輸給美國企業。



陳正祺說，“經濟部”並不支持增加關稅政策，我們是因應。特朗普只要是振興美國製造業增加就業機會，這也會是台美可以合作空間。



黃仁詢問，特朗普說對晶片法案非常反感，認為補助國外晶片非常愚蠢。對於國外進口晶片要增加關稅，有沒有可能台積電會把這些二奈米製程留在台灣或是到美國？



陳正祺表示，美國晶片法案應該是確定的補助案。任何企業到國外投資都需要“經濟部”與跨部會審查，當時同意台積電到美國設第二廠是經過詳細評估，二奈米在台灣預計2025年投產，美國是2028年投產。研發中心會在台灣，先進技術會在台灣，台積電在台灣擴廠速度遠高於其他地方擴廠速度。