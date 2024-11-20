“勞動部”主管霸凌致下屬自殺　綠委不滿處置

綠委賴瑞隆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月20日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”近日發生勞動力發展署公務人員疑遭上司職場霸凌4日在辦公室輕生，“勞動部長”何佩珊19日鞠躬道歉，但公布的調查報告卻載明管理方式“目的良善”，引起輿論反彈。民進黨“立委”賴瑞隆、洪申翰20日受訪時都不滿“勞動部”的處理與懲處，認為社會大眾都不太能接受，盼“勞動部”不要讓火持續延燒，對“賴政府”產生負面影響。



“勞動部”勞力發展署北基宜花金馬分署日前爆出1名公務員疑似遭受北基宜花金馬分署長謝宜容職場霸凌，4日於辦公室內輕生，引起台灣社會關注。“勞動部”事後介入調查，何佩珊19日公布報告，卻稱該名公務員輕生主因是工作量過大缺乏協助，謝宜容管理方式並非直接原因，並稱謝宜容“目的良善”，僅將謝宜容調非主管職未降等，引起輿論不滿抨擊。事後並傳出，謝宜容背後有強大靠山。



賴瑞隆20日接受媒體訪問表示，“勞動部”必須審慎處理，外界有非常多的疑慮，“勞動部”應該更明快、更清楚地向社會各界說明，同時要做有效的處理，若讓火不斷延燒，對“賴政府”執政的形象會有很大的負面影響。



洪申翰說，謝宜容過往的不當作風非常粗暴，且不只是針對這位輕生的公務員而已。之前他就有提醒過“勞動部”，但很遺憾並沒有真正讓謝宜容做出改變。現在整個“勞動部”的懲處，對社會大眾來說看起來不太能接受。尤其“勞動部”是勞工的主管機關，若沒有在此事上有更明確的、更有決心的處分的話，可能有些人會質疑“勞動部”還有什麼立場面對企業的勞動問題作出管理與裁罰。



洪申翰強調，確實目前很多社會上的聲音，對此事件的作法還是覺得不夠。