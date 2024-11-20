綠委守主席台擋修選罷法　轟藍召委違法開會

民進黨團再度守住內政委員會主席台。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）“立法院”內政委員會20日排審中國國民黨“立院”黨團提出的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，藍綠雙方爆發激烈肢體衝突。輪值召委、國民黨籍“立委”徐欣瑩宣布休息，並帶走議事人員。民進黨團則繼續守住主席台，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤等人痛批國民黨怕被罷免，把議事人員帶走企圖違法開會，毀憲亂政，這些程序都是無效。



藍委、財委會召委陳玉珍一度來內委會關心看熱鬧，引發綠委們緊張，出言互酸。



國民黨團先前已提出過《公職人員選舉罷免法》第76條修正草案，要求連署時必須附上身分證影本並填入發證日期，讓連署條件變嚴。此版本目前已經送出委員會，等待國民黨籍“立法院長”韓國瑜召集朝野協商後，即可送交院會進行二讀、三讀。此次國民黨“立委”許宇甄二度提出修改《公職人員選舉罷免法》，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，進一步提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度，今日於“立法院”內政委員會進行審查。



綠委一大清早成功集結占領內委會主席台，徐欣瑩等藍委進場，見無法開會，則請來議事人員直接宣讀議事錄並開會，接著又宣布休息，將議事人員帶走，藍綠大打出手、激烈推擠後，綠委仍成功守住主席台。



吳思瑤受訪批，國民黨用自己帶的違法麥克風、違法開會，今天徐欣瑩就是偷襲、偷渡，且15日就開始布局，原本應該審陸委會預算，徐欣瑩緊急變更議程要變成修選罷法，下午3點朝野協商，國民黨又將再繼續針對選罷法來欺騙社會，更想要排許宇甄提出的史上最難罷免修法。