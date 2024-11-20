張啟楷揭雲豹涉入台鹽弊案　郭智輝承諾徹查

郭智輝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”張啟楷今日質詢“經濟部長”郭智輝，指控雲豹能源疑似涉入台鹽綠能的掏空案問題重大，郭智輝承諾對於台鹽綠能疑雲承諾將深入調查，並對公營事業綠電購電平台的規範進行檢討。



“立法院”經濟委員會20日審查明年“中央政府”總預算案附屬單位預算營業部分關於“經濟部”主管台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司。“經濟部長”郭智輝應邀列席報告並備質詢。



張啟楷首先提到，台鹽綠能近期爆發疑似掏空案，指出其位於台南北門的案場在轉讓給雲豹投資後出現重大問題。該案涉及一筆1億元新台幣的可疑交易，並指雲豹是透過一家“紙上公司”，其聯絡人與台鹽綠能關係密切。張啟楷批評，此交易可能未經台鹽董事會正式核准，導致不平等合約問題。“經濟部”需迅速展開調查，並質疑是否存在更大範圍的管理失職或舞弊情況。



郭智輝回應表示，該案件若有正式檢舉，“經濟部”將依法啟動調查程序。張啟楷當場表示，他將正式檢舉此案，並要求“經濟部”針對台鹽綠能與雲豹間的交易透明化，以免納稅人利益受損。



在討論台電財務問題時，張啟楷指出，台電目前已虧損新台幣千億元，卻仍持續購買昂貴的綠電。台電在缺乏具體需求的情況下進行大規模採購，導致“高價進電、低價售電”的虧損模式。他建議應改善售電平台功能，使中小企業能更便捷地採購綠電，並要求確保台電未來在確定市場需求後才進行電力採購。