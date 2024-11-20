台積電供應鏈外移影響產業　郭智輝：拓展市場

郭智輝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”鄭正鈐今日在“立法院”經濟委員會質詢“經濟部長”郭智輝，關注台積電供應鏈外移日本熊本及美國亞利桑那對台灣半導體產業的影響。郭智輝表示，台積電的外移是以大帶小，協助台灣中小企業拓展海外市場，並為台灣爭取更多國際談判籌碼與產業支持。



“立法院”經濟委員會審查明年度政府總預算案附屬單位預算營業部分關於“經濟部”主管台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司。“經濟部長”郭智輝應邀列席報告並備質詢。



鄭正鈐首先就台積電及相關供應鏈外移至日本熊本和美國亞利桑那的情況提出多項質疑，他指出台積電作為台灣的“護國神山”，其外移是否可能削弱台灣的半導體優勢及經濟競爭力。



鄭正鈐提到，台積電於2022年在日本熊本設廠，隨後相關供應鏈企業陸續進駐，而郭智輝在擔任崇越科技董事長期間也與台積電供應鏈同步布局。他質疑，“經濟部”提出的“境外關內”政策是否助長台灣產業集體外移，可能對島內經濟造成不利影響。他強調，“經濟部”應為台灣爭取更多利益，例如加入CPTPP或獲得關稅與投資優惠。



對此，郭智輝解釋，台積電的海外設點主要是因應國際市場需求，特別是當地市場的服務需求。他強調，此舉不僅不會削弱台灣半導體的競爭力，反而能提升其全球影響力。他表示，“經濟部”的策略是“以大帶小”，協助中小企業克服拓展海外市場的困難，並透過談判為業者爭取稅務優惠及其他支持措施。



此外，郭智輝指出，與日方合作的過程中，“經濟部”積極要求日本對台灣產業提供更大支持，包括增加投資與強化產業合作。他認為，此類跨國合作有助於提升台灣產業的國際競爭力，同時也可作為國際談判的籌碼，進一步為台灣帶來更多實質利益。



鄭正鈐則提醒“經濟部”，應更加謹慎處理半導體產業外移議題，確保台灣的核心優勢不被削弱，並持續為國家利益爭取最佳條件。