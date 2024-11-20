凌濤：賴清德至今還無法過境美國是警訊

國民黨智庫國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月20日電（記者 張嘉文）中美領導人16日在秘魯利馬APEC進行會晤，中國國民黨智庫“國政基金會”副執行長、桃園市議員凌濤向中評社表示，美國不管是共和黨或民主黨執政，在美中和兩岸政策，特別是對台灣的保證基本上不會有太大變化，但在整體的氛圍上確實感覺到不確定性。



擁有美國康奈爾大學公共行政法學碩士學位的凌濤提到，其中一個很大的變數就是，賴清德上任至今六個月，尚未有出訪過境美國的行程，這其實代表美國在觀察賴清德方面一個很大的訊號，美方對賴根深蒂固的“台獨”，會不會影響到美中以及兩岸關係，有很大的疑慮。接下來特朗普上任，賴清德將面臨嚴峻挑戰。



習近平和拜登16日下午在秘魯利馬參加亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間進行雙邊會談。習近平列出四大紅線，包括台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利。台灣問題居首。



凌濤今天接受中評社訪問時對此表示，目前賴清德的執政在面對特朗普明年一月上任的情勢，確實在整體氛圍上充滿了不確定性，這可以從幾個面向來看，第一，當傳出習拜會中有點名賴清德“台獨”等狀況，“國安”團隊不是針對這狀況可能演變出來的風波跟可能出現的動蕩來做評估因應，而是一直在澄清賴清德沒有被點名。



凌濤認為，這就可以看出基本上整個“國安”團隊是沒有應對的能力，只能一直澄清賴清德沒有被點名來轉移焦點。



第二，凌濤說，賴清德至今上任半年，尚未有確定的過境美國計劃，也是史無前例，這其實就是代表美國在觀察賴清德是否還死抱著“台獨”思想的訊號，比較之前的蔡英文上任一個月就過境美國，馬英九上任3個月內也過境美國，但為何賴清德至今6個月還沒能過境美國？