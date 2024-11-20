民眾黨表態選罷法　綠不領情反嗆只會騙

民眾黨委員麥玉珍高舉“反對提高門檻、支持連署加嚴”手板。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月20日電（記者 張穎齊）“立法院”內政委員會20日排審中國國民黨“立院”黨團提出的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，藍綠雙方爆發激烈肢體衝突後，台灣民眾黨團開記者會表達“反對提高門檻、支持連署加嚴”的中間立場，並由民眾黨團幹事長麥玉珍跑到內委會向民進黨表態，但民進黨團不領情，反轟“民眾黨只會騙，連署加嚴就是閹割罷免權，別自取其辱”，麥則笑笑一溜煙離開，極度尷尬。



國民黨團先前已提出過《公職人員選舉罷免法》第76條修正草案，要求連署時必須附上身分證影本並填入發證日期，讓連署條件變嚴。此版本目前已經送出委員會，等待國民黨籍“立法院長”韓國瑜召集朝野協商後，即可送交院會進行二讀、三讀。此次國民黨“立委”許宇甄二度提出修改《公職人員選舉罷免法》，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，進一步提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度，今日於“立法院”內政委員會進行審查。



民進黨團今日一早占領內委會主席台，反對國民黨提高罷免門檻，認為是沒收人民對公職人員提出的罷免權。藍綠一度發生激烈拉扯、衝突。



不久，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍先是在民眾黨團開記者會，主張反對提高門檻、支持連署加嚴，認為罷免是人民神聖公民權，不該被政黨利用煽動仇恨，也不該嚴到幾乎沒有作用。針對選罷法修法，民眾黨團早已表態，反對沒收民權，支持連署修嚴，另外也會公布最新民調，堅持理性、務實、科學修法。



麥玉珍隨後跑到內委會，高舉“反對提高門檻、支持連署加嚴”手板，並對民進黨團說“我們也是反對提高門檻！”但民進黨團非常不領情，麥玉珍慘遭多名綠委輪番砲轟，嗆民眾黨假中立，自打臉，今日黃國昌也打臉昔日黃國昌。



民進黨團幹事長吳思瑤疾呼，民眾黨別包牌，明明就是閹割罷免權、還想討拍。洪申翰批連署加嚴就是沒收罷免權。綠委王美惠大聲嗆“民眾黨別再騙，騙騙騙，藍白不倒、台灣不會好”。綠委陳瑩嗆太爛了，還敢來自取其辱。麥玉珍雖想解釋民進黨團的指責與民眾黨團提的兩回事，但眼見辯不過，微笑尷尬離開，媒體追上去問麥玉珍還有無想說什麼，麥僅不斷跳針說民眾黨就主張“反對提高門檻、支持連署加嚴”。



截至中午，內委會仍休息中，綠委們持續占領主席台，等候下午國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持朝野協商，續談國民黨團總召傅崐萁等人提出的選罷法修法草案版本。