盧秀燕、江啟臣與紅派要角同台　交棒意味濃

台中市長盧秀燕（右起）與紅派要角前“總統府”祕書長廖了以、台中市議長張清照、前議長張清堂、“立法院副院長”江啟臣同台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月20日電（記者 方敬為）台中清水紫雲巖今天舉辦主委暨全體委員就職典禮，中國國民黨籍台中市長盧秀燕、“立法院副院長”江啟臣出席見證，該廟宇為台中紅派根據地，現場包括國民黨籍台中市議長張清照、前議長張清堂、前“總統府”秘書長廖了以等紅派大老齊聚，江本身也是紅派出身，盧秀燕與紅派要角展現好交情，也讓外界聯想到2026台中市長選舉交棒江啟臣的可能性。



台中清水紫雲巖觀音廟是海線重要的信仰中心，紫雲巖的廟方幹部與地方組織系統偏藍，由台中紅派掌握，20日舉辦“第14屆主任委員暨全體委員宣誓就職典禮”，由紅派吳勝隆再度連任主委，不少國民黨公職共襄盛舉，盧秀燕受邀見證，並與江啟臣等紅派要角互動熱絡。



盧秀燕致詞，肯定吳勝隆領導廟務，積極響應社會公益，包括捐血、急難救助、救災、防疫、辦理藝文活動等，非常支持市府活動，並且在許多慈善行動中身先士卒，例如今年4月花蓮發生大地震受災嚴重，清水紫雲巖在第一時間就捐助新台幣1000萬元善款，她還記得轉交給花蓮縣長徐榛蔚時，徐也紅了眼眶，感動萬分。



盧秀燕表示，相信紫雲巖在吳勝隆連任主委的帶領下，未來廟務會持續蒸蒸日上，越來越好，也期待紫雲巖往後持續與市府合作，促進社會公益，以及傳承領導人向善的宗教信仰文化，促進台中社會善的循環。



盧秀燕2018年首次角逐台中市長時，曾與江啟臣競爭黨內初選，最終以0.6%些微差距險勝，江啟臣當時展現風度，表態挺盧，如今盧秀燕第二任期即將卸任，江啟臣被點名接棒，盧秀燕展現與紅派要角的交情，示好意味濃。