郭智輝回應藍委　坦承美中貿易緊張影響台灣

郭智輝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）“經濟部長”郭智輝今日在回應中國國民黨籍“立委”張嘉郡針對中美貿易戰對台影響時表示，特朗普上台後，美國強化美國優先的MAGA政策勢必會加劇中美貿易緊張並對台灣造成影響，因此台灣須因應國際局勢，協助企業轉型與布局海外，並檢討相關政策以維持經濟穩定。



20日，“立法院”經濟委員會審查明年度政府總預算案附屬單位預算營業部分關於“經濟部”主管台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司。“經濟部長”郭智輝應邀列席報告並備質詢。



張嘉郡首先針對面對全球經濟變數與美中貿易戰，政府如何協助產業應對並穩定台灣經濟詢問郭智輝。



郭智輝回應指出，國際情勢充滿變數，特別是美國總統更迭後政策方向的改變將深刻影響全球經濟。他提及，美國若強化“讓美國再次偉大”（MAGA）的政策，包括提高對中國進口產品的關稅與減稅激勵本國企業，可能進一步加劇美中貿易緊張，台灣作為全球供應鏈重要一環，也將受到波及。



針對張嘉郡提到的台灣企業是否會因美中貿易衝突而受到擠壓，郭智輝表示，“經濟部”已提出“境外關內”的概念，協助在陸台商在海外市場布局，尤其是鼓勵企業根據美國市場需求將生產線移出大陸。他強調，這不僅能降低關稅風險，也有助於鞏固台灣在國際市場的地位。然而，對於是否大規模引導台商回流台灣，他坦言，由於台灣面臨少子化及人力短缺挑戰，回流方案需審慎規劃。



此外，郭智輝提到，“經濟部”將動員智庫蒐集資料，針對產業特性提出具體建議，未來再由相關單位如中小企業處或產業發展署負責執行，以協助台商應對國際變局並進一步推動產業升級。