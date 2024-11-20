海地動盪不安　田中光：沒感受“邦交”有問題

田中光接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）針對海地動盪不安，台“外交部次長”田中光今天答覆“立委”質詢表示，海地目前是擔心政局不穩，台灣駐地人員安全沒有問題，僑胞狀況也有掌握。至於是否“邦交”關係會有變化？田中光表示，目前狀況是把內部做好，“沒有感受到邦交會有問題”。



截至目前，“中華民國”共12個“邦交國”，包括歐洲一國（梵蒂岡）、非洲一國（史瓦帝尼）和大洋洲三國（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯）以及中美洲兩國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比地區四國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和南美洲一國（巴拉圭）。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“外交部”、“國發會”、“經濟部”報告“美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響”，並備質詢。“外交部長”林佳龍目前訪歐，由次長田中光出席，“經濟部”由次長陳正祺、“國發會”由副主委高仙桂出席。



聯合國國際移民組織17日表示，幫派暴力癱瘓海地，海地首都太子港4天內已有2萬多人因此流離失所。武裝幫派控制太子港的大部分區域，並在過去數周擴大了勢力範圍。



中國國民黨“立委”洪孟楷質詢說，吳釗燮擔任“外交部長”時，被問到兩個“邦交國”有隱憂，可能是海地與瓜地馬拉，但是海地首都太子港八成被幫派把持，目前為止海地政府有對台灣提出需求？



田中光說，沒有額外要求，只是擔心政局不穩，我們駐外人員安全，目前是沒有問題，僑胞狀況目前有掌握。



洪孟楷說，海地動盪會提出超出預期不合理要求嗎？田中光說，目前沒有，目前狀況是把內部做好，沒有感受到邦交會有問題。