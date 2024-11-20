缺電到要燒垃圾發電？環團批綠SRF政策

中部環保團提抗議台官方SRF管理辦法鬆散。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月20日電（記者 方敬為）中台灣環保團體今天在台中集結，抗議民進黨政府推動固體再生燃料（SRF），但未嚴格管控污染，甚至企圖美化台灣能源不穩定，以致於需要“燒垃圾發電”的亂象。環團指出，SRF就是以廢棄物壓縮製造而成，內容物管制卻非常寬鬆，恐怕造成更嚴重的空氣污染問題，呼籲法規要修嚴，勿為了發電製造更多環境污染！



台官方推動SRF發展，“環境部”日前預告SRF管理辦法草案，並於20日在台中召開“共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法”草案研商會，中部環保團體代表在會場前舉辦記者會，針對草案內容提出批判與六大訴求。



環保團體要求法規要刪除“氯汞含量過高”的品質分級第5級、應有GPS與申報資料勾稽確實追蹤流向、“得”字改成“應”字避免主管機關怠惰包庇、應有郭再欽條款防不肖廠商更名換人頭、混樣檢測前應初篩確認均質情況、SRF使用宜限取代燃煤。



監督施政聯盟執行長許心欣代表發言表示，台灣目前對SRF的分級依淨熱值分成4級，氯含量及汞含量分成5級，但國際上對容易造成污染危害氯含量及汞含量分級也衹有5級，台灣卻硬生生多出一級，放寬污染標準，容易讓業者混入其他物質的風險，導致燃燒污染程度增加。



許心欣提到，彰化溪州焚化爐過去每日燒900噸垃圾，有20多MW發電量，只要是焚化爐就需要環評，而專燒事業廢棄物製成SRF的電廠，卻因規模都在50 MW以下，通通免環評，非常不合理，訴求SRF轉廢為能的用途應限於取代部分燃煤發電或燃煤汽電共生，以降低空污及碳排，不該發展專燒SRF的事廢燃料焚化爐及電廠，變相導致污染源增加。



環團呼籲政府要加嚴規範，“環境部”勿美化SRF就是燒垃圾發電的本質！管理 SRF要更明確且嚴格，不能假循環經濟之名，應從源頭減量及回收，若政府無法規範，不免讓外界懷疑，難道台灣真的缺電到需要鼓勵燒垃圾發電嗎？