揭綠罷樑不成找黑道恐嚇　藍籲盡速修選罷法

國民黨召開記者會，揭綠罷樑不成找黑道恐嚇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天召開記者會表示，接獲陳情，黨籍基隆市長謝國樑罷免案後，竟出現有黑道恐嚇挺樑人士，一度開車包夾想將人擄走，嚴正質疑綠營是“選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道”，因此呼籲應盡速修正選罷法，避免浪費社會資源，也能放下社會仇恨。



國民黨今召開“罷免增加社會仇恨，罷樑竟有黑道恐嚇番外篇！”記者會，包括智庫“國政基金會”副執行長、桃園市議員凌濤，台北市議員柳采葳以及國民黨發言人楊智伃等人出席，現場播放在基隆罷免案後黑道恐嚇的影片，並由當事人、挺樑的前議員候選人紀文荃現身說明。



紀文荃表示，日前他返回母親住處停車場時，有歹徒一車3人等待他下車時，手持器械駕車擋住停車場出入口，想要將他擄走；歹徒甚至提到是綠營的女性政治人物，花了20到25萬的價碼要來處理他，到底是哪位綠色女性政治人物？又或者是誰為幫忙出頭？想要買兇擄人。



紀文荃也說，謝國樑罷免案投票前夕，他因在臉書上質疑民進黨籍基隆市議員後，就開始不斷收到很多恐嚇留言及訊息，原本以為單純是民進黨側翼的政治攻防，卻在10月10日開始有不明人士騷擾他曾經的住處。



紀文荃的母親在現場更聲淚俱下表示，以為民意代表會保護百姓，沒想到卻花錢找黑道要處理他們，這讓她感到很害怕，家中還有小朋友每天要上下學，她非常擔心小朋友出入的安全，每天都睡不著，晚上都做惡夢。



柳采葳在會中表示，民進黨是“選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道”。基隆罷免結果都已經出來，基隆的選擇都已經告訴民進黨，賴清德與民進黨居然還不願意相信，還不願意傾聽民意，這就是民進黨。



楊智伃則說，質疑不同的聲音，或是有不同的意見表達，或監督執政黨，都是非常天經地義的事情，國民黨在面對執政黨的壓力、迫害時，還是會很勇敢的拿起麥克風，為民意發聲，捍衛公平正義。



凌濤強調，“立法院”內政委員會今天原本要審查“選罷法”修正草案，但民進黨“立委”就像野人一樣霸佔主席台，毫不討論內容，難道沒看到罷免對於基隆市民造成多大的撕裂、多大的仇恨嗎？到現在市民還要被黑道恐嚇，呼籲民進黨看看基隆市民的心聲，盡速修正選罷法，避免浪費社會的資源，放下社會的仇恨。