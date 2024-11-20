台積電入高雄楠梓五年房價漲3倍　陳善慧憂

無黨籍高雄市議員陳善慧20日進行總質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月20日電（記者 蔣繼平）台積電進駐高雄楠梓帶動房價高漲，近五年來單坪均價漲了3倍。選區位於左營、楠梓的無黨籍高雄市議員陳善慧接受中評社訪問表示，台積電雖然帶動就業機會，同時也面臨高房價，一定會有民怨，且明年大軍湧入楠梓，大家也會關注居住品質，對任期尚有兩年的民進黨籍高雄市長陳其邁會是考驗，他希望更重視民生議題。



台積電投資新台幣2兆元進駐楠梓產業園區，設置3座2奈米先進製程新廠，第一廠預估2025年第一季營運，第二廠預計同年第三季營運，第三廠今年10月開始建廠。由於將引進約4500位人員進駐，也讓楠梓房市買氣爆熱，當地房價從5年前單坪均價約14萬元，最新實登價中樓層單坪已達43萬元，上漲達3倍。



選區位於左營、楠梓的無黨籍高雄市議員陳善慧今天在高雄市議會受訪時表示，台積電進駐楠梓影響最主要造成房價問題，這5年來房價飆漲速度太高，單坪均價也太高，甚至還有衝到5字頭、6字頭的建案，對於真正有自住需求的人來說，買房成本增加2至3倍，有好有壞。



陳善慧表示，高價高，民怨高漲一定有，但目前趨勢就是這樣，政府有打房，會比較正常一點，至少抑制上漲，但是大家就怕房價回不去了，若薪水不漲，就會排擠民眾日常花費，影響生活品質及人生規劃。



陳善慧表示，台積電進駐也會帶動更多就業機會進來，餐飲、購物、各行各業都會活絡，權衡之下，有失必有得。



對於再兩年任期屆滿的陳其邁施政來說？陳善慧認為，有利就有弊，但他不敢評論，有帶來經濟成長，但房價也高，需要正反兩面思考問題，有民眾說好、也有民眾說不好，他兩邊都尊重，希望陳其邁最後兩年能夠更注重民生議題。至於未來發展以及2026局勢，他說目前還太早都看不出來。



高雄市議會第4屆第4次定期大會20日總質詢開始，陳善慧上午質詢時關心楠梓區近十年人口從17.9萬人增為19.4萬人，整體高雄市人口273萬人呈逐年下降，但楠梓卻逆勢上升，要求市府重視交通、污水處理、垃圾清運等問題，顧好生活品質，避免台積電大軍進駐後措手不及。