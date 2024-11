田中光承認新加坡總理黃循財是反對“台獨”

田中光、王良玉(左起)。(中評社 黃筱筠攝) 藍委葉元之。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北11月20日電(記者 黃筱筠)“國安局長”蔡明彥日前提到,新加坡總理黃循財日前表態反對“台獨”是認知作戰。新加坡“外交部”網站立刻公布黃循財確有如此表示。“外交部次長”田中光今天在藍委逼問下則回應,“嗯,他是反對“台獨”。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“外交部”、“國發會”、“經濟部”報告“美國總統大選後,對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響”,並備質詢。“外交部長”林佳龍目前訪歐,由“次長”田中光出席,“經濟部”由“次長”陳正祺、“國發會”由副主委高仙桂出席。



針對蔡明彥日前“立院”備詢時稱,事後經過查證,黃循財並沒有提到“反對‘台獨’”。但新加坡“外交部”網站登出的新聞稿指出,“Singapore has a clear and consistent ‘One China’ policy and is opposed to Taiwan independence”(新加坡有一個清楚而一致的中國政策,反對“台灣獨立”)。



中國國民黨“立委”葉元之質詢說,新加坡公開講他們有主張反對“台灣獨立”,“外交部”看法怎麼樣?



田中光說,我們做一個詳細比較,新加坡是支持一個中國原則,我們做了這個,我們跟新加坡去了解,新加坡說,他們是支持一個中國的政策,這兩個有明顯的不同。



葉元之則追問,“沒有講到黃循財反對‘台獨’這件事情?”田中光停了一下說,“嗯,他是反對‘台獨’”。



葉元之則斥責,“你們非常急著幫人家澄清,所以人家公開的再一次呼籲反對‘台獨’這件事情,我不太知道‘外交部’為什麼做這件事”,他質疑,“外交部”怎麼這麼粗糙,讓這樣話題本來一天就過去,最後搞得裡外不是人。