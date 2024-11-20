田中光承認新加坡總理黃循財是反對“台獨”

田中光、王良玉（左起）。（中評社 黃筱筠攝） 藍委葉元之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）“國安局長”蔡明彥日前提到，新加坡總理黃循財日前表態反對“台獨”是認知作戰。新加坡“外交部”網站立刻公布黃循財確有如此表示。“外交部次長”田中光今天在藍委逼問下則回應，“嗯，他是反對“台獨”。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“外交部”、“國發會”、“經濟部”報告“美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響”，並備質詢。“外交部長”林佳龍目前訪歐，由“次長”田中光出席，“經濟部”由“次長”陳正祺、“國發會”由副主委高仙桂出席。



針對蔡明彥日前“立院”備詢時稱，事後經過查證，黃循財並沒有提到“反對‘台獨’”。但新加坡“外交部”網站登出的新聞稿指出，“Singapore has a clear and consistent ‘One China’ policy and is opposed to Taiwan independence”（新加坡有一個清楚而一致的中國政策，反對“台灣獨立”）。



中國國民黨“立委”葉元之質詢說，新加坡公開講他們有主張反對“台灣獨立”，“外交部”看法怎麼樣？



田中光說，我們做一個詳細比較，新加坡是支持一個中國原則，我們做了這個，我們跟新加坡去了解，新加坡說，他們是支持一個中國的政策，這兩個有明顯的不同。



葉元之則追問，“沒有講到黃循財反對‘台獨’這件事情？”田中光停了一下說，“嗯，他是反對‘台獨’”。



葉元之則斥責，“你們非常急著幫人家澄清，所以人家公開的再一次呼籲反對‘台獨’這件事情，我不太知道‘外交部’為什麼做這件事”，他質疑，“外交部”怎麼這麼粗糙，讓這樣話題本來一天就過去，最後搞得裡外不是人。