“勞發署”霸凌者菊系人馬？王世堅：無關派系

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）台“勞動部勞發署北分署”職場霸凌事件惹議，涉霸凌的“分署長”謝宜容神隱至今，而且僅調非主管職，台“勞動部長”何佩珊允諾，22日會帶謝出面道歉。整起事件連民進黨多位“立委”都痛罵，民進黨英系“立委”、中常委王世堅今天受訪強調，這跟派系全然無關，不因為派系就領導這麼差，這名“分署長”各種處世方式都有問題，不會因為她是什麼派系所以那麼糟糕。



因謝宜容傳出是前“勞動部長”許銘春重用的人，而許銘春又有“小花媽”之稱，被認為是“監察院長”陳菊人馬。



王世堅表示，“分署長”應該出面道歉，死者為大。“勞動部”從“部長、局處長、分署長”要付同樣責任，整個“勞動部”內部管理，跟他們局處長領導方式要徹底檢討。“勞動部”是全台灣勞工工作規範指標，要引領公民營事業影響大家，共同為“國家”效力。所以他們要保護公營事業所有勞工朋友，不管即便是公務員，他們也是廣義勞工，他們是受薪階層，他們沒有什麼好推託。



傳出謝宜容背景很硬？王世堅痛批，背景再怎麼硬是公僕，她以為她當官是當皇帝嗎？天啊，天底下哪有這種事情。管她背景硬不硬，自我膨脹，要搞清楚人民才是權力來源，人民生氣還要講什麼，道歉就對，沒叫她下台負責已經很好了。且罪證確鑿她霸凌其他同仁，都有錄音錄影，還有什麼狡辯。死者為大者，隨便切割沒有那麼容易。



“勞動部長”何佩珊在處理危機時有和民進黨副秘書長何博文聯繫，試圖要施壓嗎？是否涉及派系？民進黨“立委”、中常委陳亭妃今天受訪也說，不要每件事情都扯到派系，要把這件事情趕緊處理好、說明清楚比較重要，再拖下去社會輿論會更嚴重。諷刺是“勞動部”發生這樣事件，部長應該更果斷處理，把調查報告說明清楚。現在很多羅生門，還說調查小組與“分署長”交情不錯，這都要說明清楚。