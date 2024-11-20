余天怨民進黨欠他好多　陳亭妃：應更關心他

綠委陳亭妃接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）民進黨前“立委”余天接受訪問爆料，民進黨曾答應要給他一個基金會董事長的位子，結果卻只給了個無給職“國策顧問”，讓他失望大嘆“真的欠我好多！”民進黨“立委”、中常委陳亭妃今天受訪說，她不知道受訪來龍去脈，但以她對余天瞭解，應該不會有這樣說法。她也替余天抱屈說，余天幫民進黨很多，2008年是民進黨最艱困的時候，賣命為台灣演出，民進黨應該給他更多關心。



余天近日接受鄭弘儀訪問中自爆，政治是一個蠻現實的職業，“好像笑面虎！”別人求他的時候，都會承諾什麼，但等他做完了，都沒有，還要厚臉皮去討才有！余天稱，有人曾說要給他華視董事長、但他比較想要公視，最後都沒有；先前也以為會去個“基金會”，但最後只給他一個“國策顧問”。



余天會有這樣公開說法是提到派系分贓，看到前台鹽董事長陳啟昱事件認為不公平嗎？陳亭妃表示，不知道受訪來龍去脈，就她對余天瞭解，應該不會有這樣說法，要等整段專訪出來才能評斷，余天應該是不會有這樣說法。



陳亭妃也說，必須說余天幫民進黨很多，2008年是民進黨最艱困的時候，當時余天跟她都是被認為不會當選的名單。但最後他們當選了，是區域“立委”13席中的兩席，賣命為台灣演出，民進黨應該給他更多關心。



民進黨“立委”王世堅則說，余天這件事情他不曉得、不方便評論，他真的不清楚，不過他是個好人。