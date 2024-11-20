桃園航空城論壇　張善政盼共創產業新契機

桃園航空城論壇今日在桃園會展中心舉行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席桃園航空城產業論壇時表示，桃園航空城經過很多年的開發終於看到曙光，未來包括永續發展、節能減碳與人工智慧的結合，都將奠定桃園航空城承先啟後的基礎，他非常期待藉由這次論壇可以為桃園航空城的未來共創產業發展的新契機。



“2024桃園航空城產業論壇”今日在桃園會展中心舉行，包括張善政、桃園市副市長王明鉅、“國發會”產發處長蕭振榮、桃園航空城公司總經理洪秀寬、天下雜誌研究資深主編辜樹仁、工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、Google Cloud台灣技術副總經理林書平林書平、中華貿易開發總經理黃鍾昌、永聯物流開發執行長張建泰、工業總會秘書長呂正華、研華台灣營運處副總經理林其鋒等人都到場出席。



張善政在致詞時指出，桃園航空城經過很多年的開發終於看到曙光，目前市府整地的進度已慢慢就位，而園區的開發需要和地方政府密切配合，讓大家能記取過去的經驗與面對未來的挑戰，未來包括永續發展、節能減碳與人工智慧的結合，都將奠定桃園航空城承先啟後的基礎，現在正是非常重要的節骨眼，他非常期待藉由這次論壇可以為桃園航空城的未來共創產業發展的新契機。



蕭振榮則表示，目前由“國發會”所規劃的桃竹苗大矽谷計劃，桃園航空城扮演相當關鍵的地位，目前光在桃園市就有37個產業園區，未來這麼多產品要跟國際接軌就需要靠桃園機場，所以桃園航空城的重要地位不言可喻，未來隨著策略性產業的進駐，桃園航空城將扮演非常重要的樞紐角色。