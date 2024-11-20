朱立倫：民進黨推動“台獨”　國民黨堅決反對

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上拋出新論述，他強調，“中華民國”是我們的“國家”，“中華民國憲法”是我們的脊梁，而“中華民國”的根就是中華民族，本是中華文化，民進黨推動“台獨”，國民黨堅決反對“台獨”，不論美國、歐洲、日本、新加坡等各國領袖都已經表達不支持或反對“台獨”，因為“台獨”是一條走不通的路。



國民黨今天下午召開中常會，由朱立倫親自主持，他在會中特別針對中美領導人16日在秘魯利馬進行會晤，後續衍生的賴清德“台獨”議題表達立場。



朱立倫說，民進黨尤其是賴清德，要很清楚國際環境不會支持“台獨”，新加坡等國家都清楚表達反對“台獨”，“台獨”不但要摧毀“中華民國”，也違反“中華民國憲法”。



朱立倫提到，所謂的“台獨”還包括綠營在推動的台灣民族論，不承認自己是炎黃子孫、中華民族，同時在文化上搞文化“台獨”、去中化，這些都是嚴重製造對立，傷害民眾情感，也造成兩岸嚴重對立。



朱立倫強調，國民黨是創建“中華民國”的政黨，堅定捍衛“中華民國憲法”，也堅絕反對“台獨”，國民黨不但是中華民族的一份子，也是中華文化的推動者和傳承者。