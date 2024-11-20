藍民代預言統一是必然　國民黨：都尊重

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍花蓮市民代表蔣邦法昨日公開質詢時預言“統一是必然”，中國大陸惹不起，台灣要“乖一點”、“不要當美國棋子”。國民黨發言人楊智伃今天回應表示，台灣是民主自由的社會，所有不同言論都尊重。



楊智伃也強調，國民黨的立場很明確，就如同黨主席朱立倫所說，“中華民國”是我們的“國家”，“憲法”是脊梁，本是中華文化，根是中華民族，不斷捍衛民主自由價值，這是國民黨的一貫立場。



國民黨今天下午召開中常會，楊智伃在會後轉述時受訪做出以上表示。



楊智伃強調，透過“2D戰略”對話與“國防”，維護區域和平、兩岸和平，是國民黨要努力做到的，今年是國民黨創黨130周年黨慶，要繼續告訴全世界，國民黨在創建民主自由“國家”後，要繼續在這片土地捍衛民主自由。



此外，針對前民進黨“立委”余天近日受訪自爆民進黨欠他很多，並且曾經承諾要給他公視董座。



楊智伃表示，民進黨公開的政治分贓，用權位、官位酬庸自己人，已經不是一天兩天的事情。



她說，相信民進黨不只欠余天，更欠全台灣人民乾淨的政治環境，余天的表述跟陳情，當然很合理，但民進黨欠最多的還是全台灣人民。