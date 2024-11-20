歐洲商會：地緣政治衝突會影響企業投資台灣

歐洲商會發表“2025年建議書”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月20日電（記者 鄭羿菲）歐洲在台商務協會（ECCT）20日發表“2025年建議書”，理事長尹容（Giuseppe Izzo）表示，若有地緣政治風險，就可能會影響歐洲來台投資的狀況，但歐洲整體來台投資仍持續上升，目前我們並沒看到立即性或具體性的地緣政治衝突。



台“國發會副主委”高仙桂與會致詞時曾多次提到“地緣政治風險”，她表示，“在全球地緣政治下，民主‘國家’打造安全可替代的供應鏈，台灣與歐盟是最好的夥伴”、“我們有一些國際政治學院，因應地緣政治的風險，在培育人才上，我們會盡所有力量支持”、“尹容剛剛有講到怎麼樣打造更具韌性的台灣社會，大家都知道，在目前的地緣政治風險下，韌性取代效率，所有的‘國家’都在做同樣的工作”。



不過，ECCT20日發表的“2025年建議書”，並未提到有關地緣政治風險。尹容在會後記者會上回應，目前以ECCT的角度來看，我們最重要的、主要的目標是照顧好歐洲來台灣投資的夥伴，與關注歐洲在台的投資，若今天台灣真的發生地緣政治上的緊張與衝突的話，就可能會影響到歐盟企業來台投資的狀況，甚至減少投資項目金額，這就會是一個我們關心的問題，但目前並未看到這樣的現象，甚至整體歐洲來台投資金額都有持續上升的趨勢。



尹容說，也就是說，目前我們其實沒有看到立即性或很具體性的地緣政治衝突出現，因此我們沒有任何相關討論或計劃，若未來我們看到有企業因為這樣的情況減少投資的金額時，我們可能才會去再去討論，看看未來有什麽樣的政策或者是計劃。



媒體也問及，美國總統當選人特朗普（Donald Trump）即將重返白宮，其能源政策可能與現在不同，歐洲商會如何看待？尹容指出，我們也有與政府單位代表討論過，但其實目前沒有人知道到底特朗普上台後的政策會帶來什麼樣的影響，我們確實有許多私下的討論，但目前沒辦法下定論，一切都還是得看特朗普上任後政策的實際執行形況而定。



歐洲在台商務協會（ECCT）20日下午召開“2025年建議書”發表會，並由ECCT理事長尹容（Giuseppe Izzo）發表2025建議書。今年的主題為“建構2050新台灣：共創願景”，以能源、人才、韌性社會等大方向，給予台灣政府建議，並由尹容將建議書交予台“國發會副主委”高仙桂。



歐洲商會擁有逾1000多名會員，來自400多家公司和組織，透過由29個產業及倡議委員會形成的特別關係網。歐洲商會每年均提出一系列的建議書，向台灣政府提出多項改善經商環境的建言。