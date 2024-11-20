宮廟支援軍方？紫雲巖主委吳勝隆：單純點好

盧秀燕恭賀吳勝隆連任紫雲巖觀音廟主委。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月20日電（記者 方敬為）台中市清水紫雲巖觀音廟第14屆主任委員暨全體委員今天宣誓就職，主委吳勝隆第9度連任，對於先前有宮廟接到軍方協調囤放彈藥的公文，他接受中評社訪問表示，紫雲巖並無接獲通知，但他認為，宮廟是宗教信仰場所，還是單純點比較好。



紫雲巖觀音廟是台中海線重要的信仰中心20日舉辦“第14屆主任委員暨全體委員宣誓就職典禮”，吳勝隆率委員會舉起右手向觀音菩薩宣誓，並向與會來賓鞠躬，完成就職儀式。包括中國國民黨籍台中市長盧秀燕、“立法院副院長”江啟臣、台中市議長張清照、前議長張清堂、前“總統府”秘書長廖了以等人出席見證。



吳勝隆在紫雲巖服務逾32年，本屆是9度連任，盧秀燕、江啟臣都在致詞中表示肯定，除了感謝吳多年來回饋社會、造福地方，也期許在其的帶領下，紫雲巖香火持續興旺，廟務蒸蒸日上。



吳勝隆說，他代表紫雲巖感謝“台灣寺廟金蘭會”各友廟的長期支持，以及地方許多人士相挺，未來將帶領管理委員會持續為廟務工作努力，也祈求觀世音佛祖保佑大家身體健康、萬事如意。



對於先前傳出爭議的宮廟囤放軍備、彈藥公文，吳勝隆向中評社表示，該廟無接獲通知，但確實耳聞有其他廟宇接獲相關公文，他認為，寺廟畢竟是宗教信仰場所，盡量是越單純越好，以避免爭議。



在兩岸交流方面，吳勝隆表示，未來會持續與大陸宮廟交流，今年5月24日才起駕至大陸普陀山福泉禪林寺謁祖進香，雙邊交流已行之有年，會繼續辦理。



台中市民政局補充，清水紫雲巖有300多年歷史，主祀觀音佛祖，在地人俗稱“觀音亭”，是台中最大的觀音廟，在推廣宗教信仰的同時，秉持觀音佛祖慈悲佑民精神，除廣播善行益舉外，更積極弘揚中華文化，舉辦觀音杯書法、象棋、寫生等才藝競賽。