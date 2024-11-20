韓國瑜召集朝野協商　本會期延至1月21日

韓國瑜召集黨團協商，研商“第11屆第2會期延長會期”相關事宜。（照片：立法院國會頻道） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜20日下午主持的黨團協商中，三黨一致同意“立法院”本會期延會至2025年1月21日以完成總預算等重要議案審查，並規劃自11月27日起進行密集協商。協商將聚焦附屬單位預算，後續將視需要彈性調整時間。



“立法院長”韓國瑜20日下午召集黨團協商，研商“第11屆第2會期延長會期”相關事宜、民眾黨提議針對“國發基金”不當投資舉行聽證會、選罷法等案。



“立法院長”韓國瑜於今日主持第11屆第2會期延長會期的黨團協商，主要討論總預算、“國發基金”不當投資聽證會，以及選罷法等議案進度。經過討論，朝野三黨達成共識，會期將延長至2025年1月21日。



民進黨團幹事長吳思瑤指出，延會是必要的，尤其在法案及總預算進度落後的情況下，最遲須延至1月24日完成。國民黨團書記長林思銘則認為，預留更多審查時間對於議案推進有幫助，但若能提早完成審查，亦是彈性安排。民眾黨團幹事長吳春城表示支持延至24日，但同意按照實際需要調整，最終決定延至21日。



針對密集協商時程，協商過程中，議題聚焦於如何兼顧委員會審查與協商會議的安排。吳思瑤提議密集協商排於下午，以避免與部會詢答時間衝突。國民黨方面則主張部分協商可於上午進行，進一步提升運作效率。



最終由韓國瑜提議在11月27日、28日及29日下午3時進行附屬單位預算協商，並獲各黨認可。此外，也採納了國民黨團總召傅崐萁的意見，未來朝野協商時間將視需求彈性安排，可能擴展至早晨場次，以提高效率。