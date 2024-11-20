張禹宣：余天家產都給民進黨　真心換絕情

針對余天指民進黨欠他太多一說，媒體人張禹宣在節目中提出分析。（截自“57爆新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北11月20日電／民進黨前“立委”余天近日接受政論節目專訪自爆，有人曾說要給他華視董事長、但他比較想要公視，最後都沒有；也曾以為會去個“基金會”，但最後只給無給職“國策顧問”一職。對此，媒體人張禹宣表示，余天真正想要卻沒拿到的位置是新北市長，而前陣子余曾想選新北市黨部主委，想幫同為“正國會”的黨秘書長林右昌但最後沒參選，現在只想爭一口氣，而余天在三重經營的組織要是瓦解，對於綠營在三重、甚至新北市長的選情都會有嚴重影響。



張禹宣19日在政論節目《57爆新聞》表示，民進黨真的欠余天很多，余天是戰將2008年來屢戰屢勝，只有一次列不分區沒有選上，最後還把三重選區交棒給李坤城，家產幾乎都投給民進黨，結果真心換絕情。



根據《中時新聞網》報導，張禹宣也提到，余天稱讚賴清德是很“清流”的人，但最近賴清德最大的問題就是“總統府”秘書長潘孟安介紹呂政璋去接台灣金聯董座，也就是酬庸。張禹宣酸，余天講的“清流”是暗諷“賴清德的清、新潮流的流”，他自己是“正國會”甚麼都沒拿到。



對於余天說的“政治像笑面虎”，張禹宣認為，余天現在是會吵的孩子要糖吃，蔡英文已經是過去式，現在講的就是民進黨當權派、也就是主席賴清德等人，表面都笑笑的、很禮貌，但談到實質的位置和利益就甚麼都沒有。



張禹宣指出，余天前陣子一度想參選新北市黨部主委，這代表新北市長才是余天真正想要，但沒有得到的東西；而且此次將三重選區交棒給李坤城，余天並沒有去造勢，只說是對政治心寒，那要是這種情況持續下去，余天在地方的組織瓦解、策反，那三重的選情會很嚴重。



張禹宣進一步分析，余天是“正國會”，所以說要選新北市黨部主委就是要幫黨秘書長林右昌，但後來余也沒選、林右昌也沒戲，但也沒有跟蘇巧慧鬧翻，現在對余天來說，就是自己全部都讓了、但也甚麼都沒拿到。



張禹宣坦言，余天也不會背叛民進黨，只是覺得自己在三重做牛做馬，沒有功勞也有苦勞，至少要給一個服得下氣的位置，才不會有話講，要爭的只是一口氣，畢竟算是派系大哥，做這麼多卻甚麼都拿不到，在小弟前也沒面子。