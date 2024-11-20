離海最近的市集　將在高雄梓官赤崁海濱登場

海線潮旅行音樂市集23日將在高雄梓官赤崁海濱登場。（高雄市觀光局提供） 中評社高雄11月20日電／有“離海最近的市集”之稱的海線潮旅行音樂市集23日將在高雄梓官赤崁海濱登場，邀請多組樂團演出並加碼限量百份海線小食免費送。



高雄市政府觀光局辦理2024海線潮旅行推出四條體驗遊程，帶領遊客暢遊茄萣、永安、彌陀、梓官海線著名觀光景點、品嘗海鮮美食，並體驗當地特色手作，每場好評聲不斷。



高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄海線觀光資源豐富，觀光局結合在地協會及業者，持續推動茄、永、彌、梓四區觀光發展。藉海線潮旅行遊程，帶領遊客認識濕地生態、體驗漁村在地生活，每年都深受民眾喜愛。



觀光局於將23日下午2點到晚上8點在梓官赤崁海濱，推出海線潮旅行音樂市集，邀請去年“海線美食餐盤計劃”推薦的精選美食店家，如梓官的“腸大爺”、“樂翔家Chicken”、彌陀的“餘香咖啡”、“光咖啡”、茄萣的“老巫咖啡”等在地店家參與，共有40攤特色業者。



另外，彌陀在地老味“何記腸仔麵線”也首次以市集攤位形式亮相，帶來傳統風味，茄萣的百年“德興堂中藥房”則準備藥膳美食，邀請遊客品味在地的傳統滋味。除了美食之外，當日將邀請饒舌界“吵架王BR”、高雄療癒創作女聲“Faye莊蕎嫣”、“Just 4 Fun”、“男迴九線”等多組樂團演出，當天現場還可報名“赤崁夜間導覽”遊程，歡迎民眾一起逛離海最近的市集，吹海風、賞夕陽、聽音樂、嘗美食，感受小漁村的魅力。



觀光局補充說，為推廣高雄海線美食，活動當天推出限量百份海線四區小食免費送。有梓官“樂翔家Chicken”的蚵仔酥與椒麻雞、彌陀“品馨牛排館”的照燒虱目魚片、永安“邱之味海鮮餐廳”的龍虎斑魚湯，還有茄萣興達港“歐董食品”花枝酥，遊客只要現場按讚“高雄海線潮旅行”粉專，並於指定文章留言，即有機會品嘗限量海線小食四選一。此外，現場還有“赤崁夜間導覽”遊程可報名，報名活動將贈送新台幣50元市集券及環保不織布袋，讓遊客有吃又有玩。



來梓官除了逛市集，還有全新亮相的“藍晒圖地景藝術裝置”、擁有280年歷史的“赤崁古井”、巴洛克式門面的“劉家古厝”，都是超夯打卡景點，隨手一拍都好看。



觀光局提醒，赤崁海濱屬於傳統漁村聚落，巷道狹窄停車空間有限，建議與親友共乘同行；如開車前來，可將車子停放於蚵寮國小後方海堤。

