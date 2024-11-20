張忠謀自傳下冊親揭培養台積電接班人秘辛

台積電創辦人張忠謀，（中評社 資料照） 中評社台北11月20日電／台積電創辦人張忠謀2018年退休，交棒給劉德音和魏哲家，他在自傳下冊回憶，為讓兩人有新學習機會，徵詢他們是否有意願接員工數衹有60、70人業務發展組織職位，結果劉德音拒絕，魏哲家卻欣然接受。張忠謀認為以員工數目衡量主管職位重要性是錯誤迷思，與最高層接觸機會也許是更好衡量。



張忠謀在回鍋擔任台積電執行長時，曾面對40奈米良率過低且有品質問題，張忠謀將信心寄託在生產團隊主管副總經理秦永沛，並在法人說明會安排劉德音連線報告，幾個月後，40奈米良率問題解決，一切回歸正常。



中央社報導，張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，天下文化提前曝光內容提到，蔡力行在擔任台積電執行長期間成立了先進技術事業組織及主流技術事業組織，分別負責12吋廠和6吋及8吋廠，當時劉德音擔任先進技術事業組織負責人，魏哲家為主流技術事業組織負責人。



張忠謀認為蔡力行的目的是希望事業組織負責人可以為執行長分憂，而且可以培養未來的執行長。不過，蔡力行的目的都沒有達到，反而有減少台積電規模優勢的負面效果。



因此，張忠謀回鍋兼任台積電執行長後，將先進組織和主流組織業務發展單位抽出來，把兩個組織合併為台積電的營運組織，員工約2萬多人，並合併兩個抽出來的業務發展單位為業務發展組織，員工約60、70人。



張忠謀指出，業務發展組織的使命是瞭解並預測世界晶圓代工市場、瞭解台積電前30大客戶（約占台積電總營收80%）、瞭解台積電自己的研發及製造能力，配合客戶新產品要求，提高台積電的市占率，並常與客戶接觸，事實上，業務發展組織負責人是一個小型的執行長。