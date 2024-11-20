“勞動部”員工遭上司霸凌自殺卓榮泰鞠躬致歉

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北11月20日電／台“勞動部”近日發生勞動力發展署北基宜花金馬分署39歲吳姓資訊分析師因長期被“分署長”謝宜容霸凌，4日在辦公室上吊自殺。“勞動部”昨天公布行政調查報告，遭疑懲處過輕，袒護有後台的謝宜容。“行政院長”卓榮泰今天親上火線致歉，並宣布謝宜容“分署長”記兩大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員。



39歲資訊分析師不堪女主管霸凌而上吊，鬧得沸沸揚揚。據指出，他是在11月4日在辦公室上吊輕生。事發後出現多位吹哨者，直指謝宜容霸凌惡行，有不具名公務員踢爆，事發當天救護人員要送死者離開，高層竟然指示“貨梯僅供長官使用”，最後死者只能以坐姿送客梯運下樓，還不能蓋白布，更有公務員目擊遺體。



卓榮泰今天下午出面鞠躬致歉滅火表示，今天他要用非常沈痛的心情，向不幸過世的“勞動部”同仁的家屬表達我最高的歉意跟遺憾，稍早“勞動部”何佩珊部長已經檢討昨日的調查報告，也公開表示幾項重大懲處決定。第一，整個事件中，有重大錯誤的謝宜容“分署長”記兩大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員。



卓榮泰表示，第二，“勞發署長”在整個事件中也有重大督導不周責任，記一大過、調離主管現職。兩位副“分署長”、秘書室主任也會併案處理。



而卓榮泰也要求所有部會跟各級機關首長，徹底全面清查機關內部，不容許再有類似的霸凌行為。至於有若干案件，現在已經被媒體揭露或討論，全部要在一週內完成調查追究責任。



卓榮泰表示，同時，所有機關全面啟動各機關職場防治霸凌作業辦法，就辦法內容，加強對同仁保護、縮短各項調查期間，並且落實執行，迅速回報“行政院”。再次要求各機關首長，對所屬同仁身心狀況要疼惜、關心，注意工作上的分配。



卓榮泰指出，“內部任何管理絕對不容許有不尊重，辱罵甚至霸凌行為。”卓榮泰強調，他也知道“勞動部”在內，各部會同仁這段時間都飽受壓力，“國家”政策還是要落實執行，希望大家做好心理輔導跟建設，未來一同營造合理的職場環境，以這個事件引以為戒，才能讓所有同仁在合理友善環境中，做出貢獻。



最後，卓榮泰也鞠躬表示，“要再次向不幸過世的“勞動部”同仁家屬以及“國人”，表達最深的歉意，對不起大家”。針對何佩珊是否有請辭？卓榮泰說，先儘速完成責任追究，至於責任歸屬會再詳細跟他討論。