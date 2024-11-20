林伯豐：台灣買再多軍火也得不到安全保障

三三會理事長林伯豐。（中評社 資料照) 中評社台北11月20日電／美國總統當選人特朗普將重返白宮，不僅台積電等科技產業受到影響，三三會理事長林伯豐今天受訪時提出警訊，台灣企業恐迎“雙重壓力”，政府應考量台灣人民生命及財產安全，購買再多的軍火，台灣也得不到安全的保障，衹有釋出善意，避免類似烏克蘭的戰爭，理性的選擇“唯有和平”。



英國《金融時報》報導，當選美國總統的特朗普多次要求台灣必須“繳保護費”，以換取區域安全，外傳台灣將向特朗普“繳保護費”砸150億美金軍購。



三三會今天召開11月例會，林伯豐會前接受媒體採訪時表示，政府應考量台灣人民生命及財產安全，只有釋出善意，避免類似烏克蘭的戰爭，理性的選擇“唯有和平”。他說，兩岸會不會發生戰爭不是看美國，是要看台灣自己和中國大陸的溝通。



林伯豐在致詞時也提到，美國總統大選由特朗普回鍋白宮後，政策主軸聚焦重振製造業及貿易保護主義，對台灣出口及高科技產業帶來多重挑戰。他表示，特朗普可能對台灣產品課徵10%至20%的關稅，並要求台灣半導體廠將產能移至美國，“這不僅威脅台灣高科技的競爭力，還可能大幅增加台灣財政壓力。”



林伯豐指出，美國是台灣的第二大出口市場，最大的對外投資國，美國經貿政策不只牽動台灣外銷，更攸關廠商的投資布局，對台灣經濟更有重大的影響，並提出以下建議：



第一，台灣企業未來無法避免的要到美國投資，並積極進行“台美避免雙重課稅協定”、“台美雙邊貿易協定”BTA的談判。