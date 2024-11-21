張其祿：賴清德遭點名　兩岸溝通已走不通

台灣中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）11月16日習拜會，據美媒《紐約時報》報導，賴清德罕見遭點名。台灣中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問表示，中國大陸透露2個重要訊息，一是大陸與台灣不會再有進一步溝通，這條路已走不通；二是台灣問題只能由中美來談，若美國總統當選人特朗普上任後有意談判，中美可以談。



張其祿分析，拜登政府在過去4年強調“民主同盟”，價值同盟的國際關係遊戲規則，在特朗普上台後，很可能會全部變成“交易式”，強調美國利益至上。當然，中美仍會是一個強對抗的局面，但台灣問題也成為中美關係中的競合，而我們又有什麼樣的籌碼、手段來應對？



張其祿是美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、高雄市政府研究發展考核委員會委員（2017年到2020年）、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召，2024卸任“立委”後未參與民眾黨任何黨職，現為中山大學政治經濟學系特聘教授。



張其祿接受中評社訪問表示，此話雖然是講給拜登聽的，但很明顯也是傳訊息給特朗普，在未來的中美關係上，雖然是一個重新開始的局，但中國大陸已經把紅線劃清楚，而點名賴清德這件事，也凸顯兩岸僵局的情勢真的非常不好，因為過去大陸幾乎沒有直接點名台灣領導人的情況，即便是蔡英文執政8年，也沒有出現這樣的狀況。

