林信義：日相石破茂對台海局勢有些憂心

APEC領袖代表林信義在府召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）賴清德指派府方“資政”、台杉投資管理顧問公司林信義擔任亞太經濟合作經濟會議（APEC）領袖代表，他在昨天返台後，今天在府方召開記者會。林會中提到，在領袖會議中他代表政府捐1百萬美金給APEC，支持研究能量、支助人類安全數位創新、婦女經濟賦權等倡議協助發展中，經濟體建構能力，凸顯台灣扮演積極角色。



回答媒體詢問時，林信義說，他在會中與日本首相石破茂會談時，石破茂非常關心台海和平穩定、非常關心台灣局勢，一再重申台海局勢有變化對全世界影響很大，“石破茂是有提到一些憂心”。



出席該場記者會有“國發會主委”劉鏡清、“行政院政務委員”楊珍妮、“國安會”副秘書長徐斯儉、“外交部”國際組織司長孫儉元。記者會由發言人李問主持。



林信義說，我們跟石破茂會談時，也提到希望支持我們加入CPTPP，並盤點進入資格我們已準備好了。他強調，最重要是我們要有實力，讓會員覺得台灣要加入這個團體，應該沒有什麼人可以反對，重點是實力。



林信義表示，跟石破茂首相會談表達是穩定信賴的夥伴，我們有長遠關係，他還說37年間多次訪問台灣，當選首相前，今年8月還跟賴清德見面。石破茂重申日本重視台海和平穩定立場，希望台日防衛與防災上有合作空間。



林信義說，石破茂對於防災有研究與經驗，也提到台灣在花蓮賑災一兩天後就恢復很了不起，另外也提到宗教協助。他向石破茂表達台灣在各地救難團隊會馬上組成，減少傷害。台灣救援也到其他地方例如土耳其或是中國大陸救援。

