選罷法協商無共識　韓國瑜：依議事規則處理

韓國瑜主持朝野協商。（照:截自“國會”直播畫面） 中評社台北11月20日電（記者 俞敦平）“立法院”今日再度針對公職人員選舉罷免法部分條文修正案進行朝野協商，焦點集中於是否提高罷免程序的門檻和審核標準。不過藍綠白三黨團仍未有共識，經過一小時的協商後，韓國瑜裁示，既然沒有共識，那就依議事規則處理。



20日下午，“立法院長”韓國瑜召集黨團協商，研商“第11屆第2會期延長會期”相關事宜、民眾黨提議針對“國發基金”不當投資舉行聽證會、選罷法等案。



“立法院”今日下午就選罷法修正草案展開新一輪協商，主要針對修法內容是否增加罷免連署門檻和審核程序進行辯論。民進黨黨團幹事長吳思瑤表示，該修法版本將“剝奪人民罷免權”，並可能違背大法官釋字第499號的精神，認為任何涉及“立法委員”自身利益的修法應從下一屆起適用，以避免“違憲”風險。她批評在野黨委員未能開誠布公，稱此修法是對民權的“閹割”。



國民黨黨團書記長林思銘反駁，修法是為“落實民主”，強調加嚴版本旨在打擊冒名連署和假造文書的問題。他批評民進黨“雙重標準”，過去支持類似修法，如今卻大力反對，質疑民進黨是否為避免“大規模罷免”而阻撓法案通過。



民眾黨團總召黃國昌則指出，修法應以民意為依歸，該黨進行的民調顯示社會對罷免條件有調整需求。他呼籲朝野政黨尊重民意，並要求院方澄清“立法院”內部會議規範，以避免程序爭議。



除了修法爭議，會場秩序亦成為焦點。吳思瑤批評國民黨委員自備麥克風干擾議事，違反院長此前的明文規範。國民黨“立委”王鴻薇回應，該行為是因“立法院”設備遭破壞，並指責民進黨阻撓內政委員會開會，甚至在非正式時段試圖強行進入會場。



由於朝野雙方針對此案爆發多次衝突，甚至多次破壞“立法院”公物，韓國瑜也不忘趁此機會，特別呼籲各黨團加強自律，要各黨團維持理性問政和議事順暢。他同時承諾將檢討會議設備的管理制度，以杜絕類似情況重演。



最後，在歷經多輪發言後，本次協商仍未能達成共識。民進黨重申反對任何削弱公民罷免權的修法，國民黨則堅持修法必要性，台灣民眾黨呼籲妥善溝通與民調佐證。而在三黨遲遲仍無法取得共識的情況下，韓國瑜宣布散會，並表示接下來將依照議事規則處理本提案。