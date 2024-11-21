白派陸淑美解讀王金平：兩岸須恢復交流

國民黨籍高雄市議員陸淑美。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨前“立法院長”王金平成立跨黨派中道和平聯盟智庫，並到福建祭祖與大陸國台辦主任宋濤在廈門會面，動作頻頻。高雄白派要角、國民黨籍高雄市議員陸淑美接受中評社訪問解讀，王金平沒有要爭取職位，也無關選黨主席，是想透過影響力讓大家過得更好，尤其美國大選結束後民眾對於未來發展會有擔憂，兩岸關係對維持穩定很重要，必須恢復交流，若民進黨政府不做，那就民間自己來做。



陸淑美，1962年生，高雄師範大學成人教育研究所碩士。高雄白派人馬，屬前“立法院長”王金平子弟兵，八屆的資深議員，選區為永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區。曾任高雄縣市合併前的高雄縣副議長及合併後的高雄市副議長。



陸淑美解讀，以她對王金平的瞭解，王金平在擔任“立法院長”時期就是跨黨派，不分黨派都蠻認同王金平，所以這次王金平成立智庫也是跨黨派方式，她認為，王金平是想用自己的影響力，來讓整個“國家”社會在任何層面都過得更好而已，王金平沒有想說要爭取什麼職位，也沒有特別告訴底下的人有什麼新想法。



外界不斷揣測與明年黨主席改選有關聯，陸淑美則表示，王金平認為將來要領導國民黨的人選，要有比較能夠容得下大家意見，而且要讓大家都能覺得說這個主席，是將來可以把“總統”大位拿回來的人。此外，陸淑美也說，2028大選前還有2026的縣市長選舉，所以明年改選後的黨主席角色也非常重要，若2026選得不好，勢必大家又會覺得，這個黨主席是不是有能力贏得大選，可以幫助2028大選選得好等疑慮。

