中評關注：卓榮泰火速致歉防骨牌效應擴大

卓榮泰20日下午親上火線，為台“勞動部”發生霸凌事件致公務員輕生道歉。（“行政院”提供） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”近日發生“勞動力發展署”公務人員疑遭上司職場霸凌4日在辦公室輕生，19日的官方調查報告卻載明“目的良善”四字引爆民眾怒火，讓“行政院長”卓榮泰20日下午親上火線道歉、“勞動部長”何佩珊也口頭請辭。這也是賴清德上台後，第2位“部長”請辭，會否准予還未知，但卓榮泰罕見火速道歉，或許防的是2026地方選舉的骨牌效應。



“賴政府”近期民調並不好看。根據台灣民意基金會11月民調顯示，42.8%贊同賴清德處理大事方式、43%不贊同，是賴5月上台以來首度死亡交叉。根據《菱傳媒》20日公布的“民眾對“賴政府”520上任後施政期望調查”，高達49.7%的民眾認為詐騙防制問題極需改善、穩居冠軍，顯然台灣民眾並不買單民進黨的打詐政策，詐騙問題仍是民進黨政府執政的壓力鍋之一。



從台灣民意基金會的民調趨勢來看，民進黨政黨支持度已連續3個月下跌，從9月的35.5%、10月31.1%、11月30.6%，這除了是台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案未有進一步一刀斃命的證據，導致柯涉案紅利、淺綠游離選民開始流出外，也與“賴政府”各部會、公營事業人事任命開始出問題有關。



賴清德5月上台後，各部會、公營事業人事任命，至今已有三大項爭議事件，包括前“交通部長”李孟諺8月19日因被爆有長達10年的婚外情後，請辭獲准、台灣金聯董事長呂政璋上台3天罵聲一片立即請辭，而近日“勞動部勞動力發展署”北基宜花金馬分署發生職場霸凌事件，何佩珊也表達“我也不適任，會提出請辭”，恐成為“賴政府”第2位請辭獲准的“部會”首長。

