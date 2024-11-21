林賢參：特朗普對日嚴苛　有助中日關係改善

台灣師範大學東亞系教授林賢參接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普明年元月20日將就職，選前提出要對全球課徵10至20%關稅，對中國更要課60%關稅。台灣師範大學東亞系教授兼日本研究中心主任林賢參接受中評社專訪分析，若特朗普對日本課徵關稅，尤其是對日本汽車課高關稅的話，應有助於中日關係改善，因面對特朗普的嚴苛，中日關係若再不佳，那也不利於日本。



林賢參說，日本首相石破茂會延續過去歷任首相的作為，想繼續與美國保持關係，但石破茂個性不苟言笑，無法像已故前首相安倍晉三一樣，將特朗普的毛梳順，比起特朗普第一任與安倍晉三通話10分鐘、安倍晉三赴美與特朗普相談甚歡，石破茂卻只能與特朗普通話5分鐘，且石破茂想學安倍晉三到特朗普大廈拜訪也被特朗普婉拒。面對特朗普可能對日課徵汽車產業高關稅等，中日的經貿關係應會走向改善方向。



林賢參，日本青山學院大學國際政治經濟學研究科國際政治學博士，歷任台灣師範大學東亞系主任、政治學研究所長、日本研究中心主任、清雲科技大學通識教育中心兼任助理教授、“國安會”助理研究員、中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授、政治大學國際關係研究中心亞太所約聘助理研究員、“法務部調查局”北部機動組、桃園縣調查站調查員等。研究專長為東北亞區域安全、中共對外與軍事戰略、日本外交與防衛政策、日本與中共關係。



針對美日關係，林賢參表示，特朗普第一任時，也是對全球各國提出要求，曾威脅過日本，居然高價賣車到美國、卻不買美國的車，因此揚言要對日本汽車課徵高關稅，時任的安倍晉三非常擔心，盡快拜訪特朗普，更與歐盟簽訂經貿夥伴關係，因日本輸往美國的商品中，汽車零組件占4成，若被課徵高關稅，那對日本的打擊會相當嚴重。因此石破茂遇到特朗普第二任，特朗普若將對日本貿易進行嚴苛要求，那自然會尋求中日經貿關係合作。

