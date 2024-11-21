林賢參：賴想利用中美對抗謀獨　會推向戰爭

台灣師範大學東亞系教授林賢參接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月21日電（記者 張穎齊）中美領導人16日在秘魯利馬APEC進行會晤，重申中方4條紅線，更首度提及賴清德，呼籲美方認清賴和民進黨當局的“台獨”本性。台灣師範大學東亞系教授林賢參接受中評社專訪指出，陸方是講給明年元月20日上任的美國總統當選人特朗普聽的，而特朗普則是看台灣有何價值可交易，倒是賴清德則想利用中美對抗、謀求“台獨”，可是此舉將會把台灣推向戰爭。



林賢參分析，即便特朗普上任，美國一直以來都不會公開說支持“台獨”，但也沒明確說反對“台獨”，就是留個與中國博弈的籌碼空間。只是賴清德則是想“台獨”、想打仗，利用中美對抗，認為“台獨”有機可乘，甘冒風險惹惱大陸，使得台灣變成戰場。



林賢參，日本青山學院大學國際政治經濟學研究科國際政治學博士，歷任台灣師範大學東亞系主任、政治學研究所長、日本研究中心主任、清雲科技大學通識教育中心兼任助理教授、“國安會”助理研究員、中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授、政治大學國際關係研究中心亞太所約聘助理研究員、“法務部調查局”北部機動組、桃園縣調查站調查員等。研究專長為東北亞區域安全、中共對外與軍事戰略、日本外交與防衛政策、日本與中共關係。



林賢參表示，民主黨拜登都只剩不到2個月任期，因此習拜會上陸方的談話自然是講給將上任的共和黨新總統特朗普聽的。其實陸方反“台獨”的立場並不是新的，過去都講過，陸方也重申了4條紅線，包括台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利，另願與美方繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，這就是中美在進行較量。

