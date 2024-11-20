“勞動部”員工疑遭霸凌死亡　賴清德道歉了

賴清德晚間臉書對於“勞動部”員工疑似遭霸凌死亡事件道歉。（照片：府方資料照） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）針對“勞動力發展署”員工疑遭職場霸凌死亡事件，賴清德今天晚間透過臉書表示，“我要向日前“勞動部”發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意”。他也說，要針對“中央政府”各部門、機關，展開全盤檢討，瞭解有無職場霸凌等情形。



賴清德今天在民進黨中常會時，對於“勞動部”員工遭到霸凌事件，並未有發言。接著“行政院”則臨時通知由“院長”卓榮泰出面說明並且致歉。賴清德晚間也透過臉書表示，“我要向日前“勞動部”發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意”。



他表示，政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，“行政院長”卓榮泰已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。每一位同仁都是政府機關重要的人才，我們要針對“中央政府”各部門、機關，展開全盤檢討，包括瞭解有無職場霸凌的情形，並改善職場文化、工時與人力配置，加強對每一位同仁的關懷和保護。



他理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成同仁身心靈的創傷。



賴清德表示，我們要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌，來促進更為健康、進步的公務與勞動環境。