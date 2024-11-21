中評關注：朱拋新論述談中華民族　危機感濃

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫20日在中常會上拋出新論述，他強調，“中華民國”是我們的“國家”，“中華民國憲法”是我們的脊梁，而根就是中華民族，本是中華文化，更提及國民黨堅決反對“台獨”等語。



這些話明顯感受到，朱立倫似乎因近期黨籍的前“立法院長”王金平赴陸交流，以及馬英九下周將邀陸生團來台等積極經營兩岸關係派，和由他主導的親美派出現區分，這都讓朱的領導湧現危機感。



所以朱立倫在本周末的全代會登場前先拋出論述定調，一方面是藉機減緩黨內對他過於親美的質疑，另一方面也是在宣示對兩岸這一塊的重視。但接下來是否實際在親美以及和陸的比例上有所調整，後續還需觀察。



細究朱立倫此次拋出的新論述，和黨籍“立法院長”韓國瑜日前在雙十慶典上提及的“‘中華民國’是我們的‘國’；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶。” 字詞間有部分類似之處，但朱此次更強調中華民族和中華文化，以及堅決反對“台獨”等，是更著重兩岸連結的論述角度，和過往朱給外界的親美派有些不同。



特別的是，王金平近日前往漳州祭祖和在廈門與大陸國台辦主任宋濤會面時，都重點強調中華民族這四個字。所以朱立倫20日在中常會上大談中華民族，一方面是在呼應王，另一方面也希望抓回藍營兩岸論述基調的主導權。



另外，朱立倫也在會中專門定義了何謂“台獨”，就是不但要摧毀“中華民國”，違反“憲法”，推動台灣民族論，不承認自己是炎黃子孫、中華民族，同時還要搞文化“台獨”、去中化等等。



在朱立倫的定義下，似乎一定程度呼應了賴清德近日被陸方定調為“台獨”的立場，也大有希望戳破賴上任後，陸續拋出的“祖國論”、“中華民國”113年等非獨派的說法，可實際作為仍是在推動“台獨”的假象。



加上馬英九下周邀請的陸生團將抵達展開九天的訪問，朱立倫在這時機點拋出有關兩岸的新論述，就是想藉此證明由他主導的黨中央路線對於這一塊的重視，但同時也讓人感受到朱的確危機感湧現。畢竟藍營支持者期待的，是在兩岸關係日益緊張對立的情形下，過往在對陸溝通有優勢的國民黨，能真正發揮角色及功用，而不是僅留流於形式而已，至於朱立倫是否會實際調整對美和對陸工作的比重，就是接下來的觀察重點了。