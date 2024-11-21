中評關注：黨內炸開　賴清德滿意度會再跌？

賴清德面對民調下滑與執政問題，壓力不小。（照片：府方資料照） 中評社台北11月21日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會11月份最新民調結果，賴清德聲望呈現死亡交叉，不贊同者高於贊同者，但黨內不滿聲浪似乎沒有停止。最近前民進黨“立委”余天接受媒體訪問幾乎全說了，提到原本要給他華視、公視位置，選後卻都沒有；“勞動部”官員施壓公務員導致基層公務員自殺事件，引爆黨內不滿直接衝向“勞動部”。這兩件事情發生，都讓民進黨內的壓力鍋炸開，接下來賴清德的滿意度可能會再下跌。



屬於民進黨內“正國會”派系的余天接受親綠媒體人鄭弘儀專訪，不諱言地提到，民進黨選前答應要讓他接華視董事長、但他比較想要公視，最後都沒有；先前也以為會去個“基金會”，但最後只給他一個無給職“國策顧問”。余天這麼大喇喇地說明，直接點出民進黨在選前的分贓，最後還跳票。這有兩個層面，一個是政治分贓，一個是政治誠信，選前就先分官，社會觀感不佳，但若答應又做不到，則屬於政治上沒有誠信，不管哪一種都是傷。余天會跳出來直接赤裸說出，應該也是黨內有人不滿。



余天事件只是一個引爆點，但這會讓外界質疑賴清德用人是否都涉及到“親信”，甚至是“分贓”。過去很可能只是大家猜疑，但余天出面說明後，就是由黨內的人出來證實，這對賴清德威信與用人公平性殺傷力不小。



另外“勞動部”長官疑似霸凌基層公務員，而讓員工尋短事件。涉霸凌的分署長謝宜容，被起底是過去“勞動部長”許銘春愛將，而許銘春又有“小花媽”之稱，被視為“監察院長”陳菊人馬。而最近綠營出事的人還有前台鹽董事長陳啟昱，過去也擔任過陳菊高雄副市長，這一系列的人馬出事，也有人認為是派系鬥爭。

