螺絲重鎮多家歇業　陸淑美：傳產倒光怎辦？

國民黨籍高雄市議員陸淑美。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）台灣曾以螺絲製造享譽全球，但近年來受到國際局勢動盪及市場競爭加劇等因素影響，螺絲產業正面臨前所未有的挑戰，螺絲重鎮高雄岡山多家工廠傳歇業。中國國民黨籍高雄市議員陸淑美接受中評社訪問表示，過去景氣好工廠整天不休息，現在只做八小時且周休二日，甚至無薪假，業者都怨“重科技、輕傳產”，擔憂傳產倒了、影響就業、加速產業外移，業界都問越來越困難，該怎麼辦？



陸淑美，高雄師範大學成人教育研究所碩士。高雄白派人馬，屬前“立法院長”王金平子弟兵，八屆的資深議員，選區為永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區。曾任高雄市議會副議長。



“經濟部”統計全台螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠逾1800家，最大產業聚落位於高雄市岡山區，聚集超過700家工廠，是螺絲產業重鎮。從8月開始有不少工廠，面臨營運挑戰，除了宣布歇業還有員工放無薪假。金屬研究發展中心評估，受烏俄戰爭及紅海危機等因素影響，全球航運成本及大宗商品價格提高，增添後勢發展不確定性。



台灣2022年螺絲總出口量為166萬多噸，2023年降至127萬多噸，下降約23%。2024年上半年出口量為63萬6千多公噸，較去年同期再降3%。高雄市經發局表示，今年1至8月螺絲扣件產值616億元新台幣，跟去年下半年度類似，整體景氣相對辛苦。



陸淑美表示，業界都說景氣差與俄烏戰爭有關係，通膨讓全世界消費能力也降低。大間工廠可能因為有固定配合的廠商，或者有海外設廠，分散投資，所以還能撐。但是中小型的工廠就比較難維持，因為都是靠上游、或大間的工廠拿訂單分下來做，大廠接的單變少，就沒單子做，加上沒有其他投資，最後只能關閉。

