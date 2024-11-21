李大中：中美如果缺乏溝通管道將是危險的

淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授兼所長李大中。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月21日電（記者 楊騰凱）針對美國總統當選人特朗普就任後的美中關係發展，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中向中評社表示，美國與中國大陸對彼此都很缺乏安全感，不信任對方的保證，這是既有霸權與崛起中的強權一定會面對到的困境，未來中美如果缺乏溝通管道將是危險的。



李大中認為，不論哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）提出的“修昔底德陷阱”，還有芝加哥大學國際關係學者米爾斯海默（John Mearsheimer）提出的“攻勢現實主義”，這些看法都認為既有的霸權與崛起中的強權終究會有衝突。但國際關係理論可以用以解釋當前我們見到的局面，但不見得在指引局勢往某個一定的方向走，不必悲觀認為中美必定走向衝突，國家政策仍仰賴領導人的選擇。



“修昔底德陷阱”為美國政治學者艾利森提出的概念，借用希臘歷史學家修昔底德描述雅典與斯巴達的“伯羅奔尼撒戰史”，既有的強權斯巴達擔心新興強權雅典崛起，進而發動戰爭意圖抑制雅典，從而導致斯巴達、雅典以及整個希臘世界的戰爭災難。



“攻勢現實主義”則認為他國行為有不確定性，迫使國家不斷追求權力的累積，意味著國家的主要動機是在增進自己在權力階層中的地位，因此大國之間永恆的相互競爭是不可避免的。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University）國際關係博士，研究專長包括美中台關係、美國與亞太安全等，現為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授兼所長。



李大中表示，有些國際關係學說確實對當前的中美局勢感到悲觀，不只是哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）提出的“修昔底德陷阱”，還有芝加哥大學國際關係學者米爾斯海默（John Mearsheimer）提出的“攻勢現實主義”，這些看法都認為既有的霸權與崛起中的強權終究會有衝突。

